Es tornarà a permetre el bany a la riera de Merlès aquest estiu

Si les condicions per la Covid-19 no ho eviten, aquest estiu es tornarà a permetre el bany a la riera de Merlès, un tram de 20 quilòmetres que transcorre per quatre comarques (Ripollès, Berguedà, Osona i el Bages) i nou municipis. L'any passat s'hi va prohibir el bany per evitar el risc de contagi de coronavirus . Tot i això, es vetllarà perquè s'actuï amb civisme i es compleixin les ordenances.Així doncs, es mantindrà el servei de vigilància a través de Guardes Rurals , amb el suport dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra, i la limitació d'aforaments mitjançant aparcaments.Els nou municipis estudien ara crear com crear un ens de gestió per a la riera i evitar problemes com la massificació, que posa en perill espècies com el cranc autòcton.

