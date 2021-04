França administrarà la vacuna de Pfizer o Moderna als que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca

Altres notícies que et poden interessar

L'estat francès administrarà una segona dosi de les vacunes de Pfizer o Moderna a les persones menors de 55 anys que ja han rebut una primera dosi d'AstraZeneca. El govern va recomanar no injectar la segona dosi d'aquest vaccí davant la possibilitat -remota segons l'OMS o la mateixa companyia- de patir trombosi. El ministre de Sanitat francès, Olivier Verán, ha explicat que aquesta serà la solució per a més de 500.000 persones del país que ja han rebut una primera dosi d'AstraZeneca. La gran majoria són sanitaris.El 19 de març, l'Alta Autoritat de Sanitat, va suspendre la vacunació amb el producte britànic als menors de 55 anys arran de l'aparició de casos de trombosi arreu d'Europa. En declaracions a la ràdio RTL, Verán ha assegurat que aquesta mesura "és coherent". "Els que ja han rebut una primera dosi els proposem rebre una altra vacuna d'ARN. Jo mateix en formo part d'aquest grup i aviat rebran la segona dosi en aquests terminis", ha explicat.El cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Henri Mondor de Créteil, als afores de París, ja va assegurar que barrejar vacunes "pot tenir efectes positius" a l'hora de protegir els pacients del coronavirus. "Una sola dosi no és suficient per garantir la immunitat a llarg termini", va afirmar.

