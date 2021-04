Més de 40 organitzacions i partits protesten a València contra els monopolis de les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

Més de 40 organitzacions, sindicats i partits han reclamat la supressió dels "monopolis de les vacunes" amb una perfomance a la plaça de l'Ajuntament de València en la que s'han desplegat diversos cartells amb lletres per formar les frases: "Salut per a totes, vacunes per a tots".Durant la protesta, convocada per la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià en línia amb la campanya europea Right2Cure, els participants, vestits alguns amb EPIS, han cridat missatges com "vacunes per a tots", "allibereu les patents", "sanitat pública i de qualitat" i "no més morts, allibereu patents".Durant la mobilització s'ha llegit un manifest en el que s'ha reivindicat que les vacunes "arribin a tota la població del món, amb més rapidesa i màxima equitat, i de manera més segura". També s'ha criticat els retards i incompliments en la distribució i les dificultats per a l'arribada a estats amb ingressos baixos.A la protesta s'hi han sumat representants de sindicats i organitzacions. Per part dels partits polítics, hi han acudit la síndica d'Unides Podem a les Corts, Pilar Lima; el regidor de Compromís a l'Ajuntament Pere Fuset i la diputada del PSPV a les Corts Carme Martínez.

