El pàrquing de la Pica d'Estats serà de pagament a partir de l'agost

Les aglomeracions que es van veure l'estiu passat al pàrquing de la Pica d'Estats no es tornaran a produir enguany. El Parc Natural de l'Alt Pirineu , l' Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d'Àreu i l' Ajuntament d'Alins han acordat que aquesta zona d'estacionament sigui de pagament.Així, només es podrà accedir a la pista que porta als aparcaments amb una reserva prèvia feta a través d'Internet i, a l'entrada del camí, s'instal·larà un lector de matrícules, una barrera i hi haurà un vigilant de seguretat. Es tracta d'un pla pilot que començarà a funcionar al mes d'agost i es preveu que els ingressos reverteixin a l'EMD per millorar els accessos. Mentre, a cinc pistes més com les de Bonabé o Tavascan només hi haurà vigilants.L'accés al pàrquing de la Pica d'Estats costarà cinc euros per vehicle i dia, però serà gratuït pels veïns d'Alins i tots els visitants que s'allotgin a la Vall Ferrera tindran un descompte en el preu de la reserva. La capacitat d'aquesta zona d'estacionament és de 90 vehicles, però, a l'estiu del 2020 en més d'una ocasió es va "desbordar" i es va arribar a veure més de 200 cotxes "mal" aparcats. Anualment, travessen el poble, de 74 habitants, uns 10.000 vehicles. Cal tenir en compte que des d'aquest punt fins a l'aparcament de la Molinassa, el més proper al cim més alt de Catalunya (3.143 metres) hi ha uns 12 quilòmetres per pista forestal.Aquesta mesura, acordada en la darrera Junta Rectora del Parc, només s'aplicarà a l'accés de la Pica d'Estats, concretament als pàrquings de la Molinassa, la Farga i d'Aixeus. A més, s'editarà un mapa guia específic de visita de la capçalera de la Vall Ferrera on s'inclourà informació sobre els itineraris senyalitzats des de cada aparcament, així com també de de les visites guiades, serveis de transport públic i normes de comportament. També es millorarà la senyalització i el traçat del camí d'accés a la Pica d’Estats, tot evitant les dreceres que perjudiquen hàbitats sensibles com les molleres i la sargantana pallaresa.L'estudi sobre la capacitat de càrrega turística de la capçalera de la Vall Ferrera, encomanat a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), constata la necessitat de promoure iniciatives que promoguin un ús sostenible del territori en aquest àmbit. Mentre, a altres indrets d'aquest espai natural, com Bonabé o Boavi o Sant Joan de l'Erm (Alt Urgell) s'hi posarà vigilància privada per evitar les aglomeracions de persones i vehicles. Aquestes zones s'han escollit pel fet de ser les més freqüentades del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Així mateix, s'incrementaran les accions de control per part d'Agents Rurals i Mossos d’Esquadra.En el cas de Bonabé, els vigilants estaran tant al refugi del Fornet com al fronterer amb la Val d'Aran per evitar el pas de vehicles motoritzats molt sorollosos, com les motos, els quads o els buggies. Tot plegat s'articularà a través del tràmit de declaració com a Zona d'Especial Protecció per la Qualitat Acústica. Mentre, al Pla de Boavi, s'està estudiant la possibilitat d'habilitar un nou aparcament de forma consensuada amb la propietat privada i l'Ajuntament de Lladorre. A la vall de Tavascan, també es volen fer tres petits pàrquings de suport al que ja hi ha a Font de la Costa, a la zona d'encreuament dels camins de Montroig, Noarre i Quanca.El nombre de visitants al Parc Natural de l'Alt Pirineu s'ha anat incrementant de forma constant i continua en els darrers anys i va créixer notablement al 2020, quan es va registrar un augment d'un 25% i es va assolir la xifra rècord de 368.724 visites. La necessitat de sortir a l'entorn més proper en busca d'espais oberts i naturals després del període de confinament decretat per la pandèmia de la Covid-19 ha estat una de les causes principals d'aquest creixement d'usuaris.

