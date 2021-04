El sector editorial preveu un Sant Jordi «millor» que el del juliol passat però lluny de les vendes habituals

El sector de llibre acaba de perfilar aquests dies la desena d'espais de Barcelona on preveu instal·lar les parades de llibres i roses per Sant Jordi. Per ara, s'han donat a conèixer entorns com la plaça Reial, el Passeig de Gràcia o el Passeig Lluís Companys, als quals s'afegiria els Jardinets de Gràcia, a més d'alguna zona de Sarrià i Sant Andreu. Així ho ha precisat a l'ACN el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, que anticipa un Sant Jordi "millor" que el del juliol passat però "lluny de les xifres habituals". Llibreters i editors també tenen en el punt de mira impulsar la Nit de les llibreries després de l'experiència del Sant Jordi d'estiu. La iniciativa inclouria converses entre escriptors i activitats a l'exterior.Tixis ha evitat, per ara, donar dades sobre la previsió de vendes perquè "no hi ha referències" d'una diada similar. Suposa, però, que se situaran entre "el de ple rendiment del 2019, amb xifres 1,5 milions de llibres venuts i 20 milions d'euros de facturació", i el Sant Jordi d'estiu. "Serà millor que el 23 de juliol passat, però lluny de les xifres habituals", augura a l'ACN.En una línia similar s'ha expressat en declaracions a l'Agència la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, que ha constatat que tots els agremiats han comprat menys volums que altres anys, preveient vendes inferiors. "No serà un Sant Jordi com el del 2019", reconeix.Un dels indicadors que els permeten aventurar-se a sentir-se "esperançats" i "optimistes" és l'habitual "moviment previ" a les llibreries les setmanes anteriors al Sant Jordi, que es comença a intuir. "Això comença a passar. Estem molt esperançats", rebla. També recorda que la diada s'allargarà una mica més de l'habitual a les llibreries, que podran treure la parada al carrer dos dies abans del 23 d'abril. La majoria de llibreries s'adheriran a la iniciativa, segons la presidenta del gremi, perquè permetrà "esponjar" les vendes i que la gent pugui comprar "sense por".El sector espera ara la concreció dels detalls de la diada per part del Procicat, que preveu que arribin una setmana abans de Sant Jordi, i que fixarà l'aforament permès als espais amb llibres i roses o l'hora de tancament, que el gremi voldria que se situés a les 21 h.

