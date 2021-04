Salut atribueix a un problema tècnic que la dada de vacunats al Baix Penedès fos inferior a la mitjana catalana

Salut ha indicat que el problema amb les dades s'ha solucionat aquest dijous i ja es mostra que la vacunació del col·lectiu de més de 80 anys a la comarca és del 61%.Tot i això, la xifra real que té el Departament se situa en el 73,73%. Descarrega ha manifestat que al 100% no s'hi arribarà perquè hi haurà un percentatge de població que no es voldrà vacunar o que, en ser positius, no se'ls podrà administrar el vaccí.