Descobreixen a Egipte una gran ciutat de fa 3.000 anys soterrada

El govern egipci ha anunciat aquest dijous que ha trobat sota terra a la monumental Luxor una gran ciutat d'uns 3.000 anys d'antiguitat, en bon estat de conservació. És el "major assentament administratiu i industrial de l'era de l'Imperi Egipci en la riba occidental de Luxor", situada al Nil, segons el Ministeri de Turisme i Antiguitats egipci, que ha qualificat el descobriment com "la ciutat més gran mai trobada a Egipte".La ciutat va rebre el nom de "L'Ascens d'Ató" i va tenir activitat durant els regnats de faraons de la Dinastia XVIII, com Amenhotep III o Tutankamaon. "Els carrers de la ciutat estan flanquejades per cases, amb pedres als seus murs de fins a tres metres d'alt", ha assegurat l'arqueòleg Zahi Hawas, que coordina la missió responsable de la troballa.La ciutat, ha indicat el Ministeri, està "en bones condicions de preservació, amb els seus murs gairebé complets i amb estades plenes d'objectes de la vida quotidiana", que han permès la datació de l'assentament. "La troballa d'aquesta ciutat perduda és el segon descobriment arqueològic més important des de la troballa de la tomba de Tutankamón", segons Betsy Brian, la professora d'Egiptologia de la universitat estatunidenca John Hopkins, citada en el comunicat.D'acord amb aquesta arqueòloga, "L'Ascens d'Ató" permetrà observar la vida dels antics egipcis en una època en el qual "l'Imperi estava en el seu apogeu i posarà llum sobre "uns dels més grans misteris de la història: per què Akenató i Nefertiti van decidir traslladar-se a Amarna", la regió en la qual es va construir una nova capital imperial en el segle XVI abans de Crist.

