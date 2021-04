Una casa de Sant Cugat, seu de l'empresa que més ha facturat per la pandèmia a Espanya

Altres notícies que et poden interessar

L'emergència general derivada de la pandèmia del coronavirus va permetre, durant tot el 2020, que les administracions públiques d'Espanya atorguessin a dit contractes multimilionaris sense necessitat de concursos ni d'obrir expedients de control o transparència. A aquest sistema, avalat per la Llei de Contractes , només es pot recórrer en tres supòsits concrets: esdeveniments catastròfics, situacions de greu perill i necessitats que afectin la defensa nacional. L'epidèmia de la Covid-19 que va arribar l'any passat i que encara afecta el país, en queda inclosa.En aquest sentit, la crisi sanitària galopant que va posar en escac als centres de salut d'arreu del territori en pocs dies va esdevenir una oportunitat de negoci per algunes empreses, que van facturar contractes milionaris. D'aquestes, dues estan ubicades a Sant Cugat.FCS Select Products, una empresa dedicada al sector de les begudes energètiques amb seu en el Registre Mercantil en una casa unifamiliar del carrer de Mèxic de Sant Cugat -a tocar de l'Arxiu Nacional de Catalunya-, va ser la companyia que més ha facturat fins ara acollint-se a aquesta situació d'alarma durant la pandèmia. Segons ha avançat el portal Civio , quatre contractes d'emergència ( 1 4 ) del propi Ministeri de Sanitat signats el 23 de març del 2020 i que sumen més de 217 milions d'euros van convertir l'any passat FCS Select Products en el principal importador de material sanitari del govern espanyol.Resulta que aquesta empresa té una delegació a la Xina (Guangzhou) i va ser l'encarregada de subministrar més de 500 milions de mascaretes, 10 milions de guants de nitril i 150.000 ulleres de protecció al govern de l'Estat per ser repartides entre les diferents comunitats autònomes.Aquesta empresa no està exempta de polèmica: que va ser condemnada en sentència ferma l'any 2015 per estafa. Segons va desvelar El Confidencial , FCS Select Products va formar part d'una trama societària que va saquejar el patrimoni d'empreses amb problemes financers durant anys. A més a més, també grinyola que als comptes de 2018, la companyia declarés que no tenia cap treballador.La cinquena empresa a la llista que més ha facturat per la pandèmia també resulta ser una empresa santcugatenca. En aquest cas, es tracta de Palex Medical, S.A, una marca especialitzada en el sector sanitari -ubicada a la zona de Sant Joan- que va rebre un total de 347 contractes per un valor superior als 61 milions d'euros. Finalment, la farmacèutica Grifols també apareix a la llista havent facturat una seixantena de contractes per 47 milions d'euros.En total, durant l'any 2020 les administracions públiques espanyoles van aprovar 16.589 contractes d'emergència per un total de 6.445 milions d'euros; la gran majoria pel subministrament d'equipament i material sanitari.

