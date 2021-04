Els millors cereals per esmorzar, segons l'OCU

Els cereals amb llet o amb iogurt són una de les opcions estrella per esmorzar, però sovint són un producte amb massa contingut en sucre i poc saludable. No tots els que es poden trobar al supermercat són iguals ni tenen la mateixa qualitat. Per això l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va classificar els cinc millors cereals que es poden trobar als lineals.Són els més ben posicionats del rànquing, amb 75 punts sobre 100, i reben la qualificació de "bona qualitat". Entre els ingredients destaquen cereals com l'arròs (63%) o el blat integral (21%), sucre, gluten de blat, malt d'ordi o llet desnatada en pols.També amb 75 punts sobre 100, reben el segell de "bona qualitat" de l'OCU. El principal ingredient que contenen és blat de moro, seguit de sucre, extracte de malt d'ordi i sal.Aquests cereals d'esmorzar reben l'etiqueta de "bona qualitat" i estan puntuats amb 75 sobre 100. Els ingredients són arròs (43%), blat integral (31%), sucre (13,7%), ordi integral (7%), extracte de malt d'ordi i sal, entre d'altres.Una opció més dolça, i l'única del rànquing amb xocolata, són aquests cereals d'esmorzar, puntuats amb una nota de 73 sobre 100 al rànquing i etiquetats per l'OCU com de "bona qualitat". Contenen arròs (48%), blat integral (16%), flocs de xocolata i sucre, entre d'altres ingredients.El cinquè producte del llistat, l'únic que no és de marca blanca, és el que té un contingut més elevat de cereals. Puntuats amb una nota de 73 sobre 100, amb l'etiqueta de "bona qualitat", contenen blat de moro en un 98%, sucre i vitamines i minerals com ara ferro, vitamina B6 o àcid fòlic.

