Investigats del cas Consell Esportiu responsabilitzen de les irregularitats als directius

Diversos antics verificadors comptables i tresorers del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat han responsabilitzat aquest dijous al jutjat els directors de l'entitat i al comptable -mort recentment per coronavirus- de les irregularitats. En concret, han apuntat cap a l'exdirector i exregidor Cristóbal Plaza; l'actual director, Eduard Galí; el difunt comptable; i l'administrativa del grup de comptabilitat, qui va denunciar els fets junt amb l'encara regidor socialista Jaume Graells.La jutge ha pres declaració a vuit investigats i fonts jurídiques presents a la sala han explicat que han assegurat que "signaven el que els demanaven" els càrrecs superiors per confiança en ells i en l'entitat. Segons les mateixes fonts, els verificadors comptables han afirmat que no revisaven els comptes i han assenyalat directament a Plaza i Galí com els que suposadament els lliuraven els documents a punt per signar.Un dels investigats ha assegurat que ell ni tan sols era a l'assemblea en la qual va ser nomenat verificador, i que va signar els documents que li va lliurar Plaza perquè tenia "confiança" en ell. Igualment, l'extresorera Laura Batlle ha explicat a la jutge que l'exregidor la va situar en el càrrec sense consultar-li-ho, i ha afirmat que ell li donava tota la documentació.També segons fonts jurídiques presents en la declaració, el tresorer de Consell Esportiu, José Antonio Montoya, ha assenyalat que qui revisava els comptes era el llavors comptable -mort per coronavirus- i l'administrativa de comptabilitat.Els verificadors eren designats per la comissió directiva de l’entitat, però molts d'ells no tenien cap mena de formació ni experiència en comptabilitat. Eren persones vinculades a entitats esportives de la ciutat i algunes d'elles, al PSC. Finalment, Plaza els acabava convencent d'acceptar el càrrec.Tots sabien que hi havia una “comptabilitat partida”: la que es mostrava a l’assemblea de socis i que només incloïa les partides subvencionades per l'Ajuntament, d'uns 400.000 euros, i la més real, que doblava l’anterior i que es presentava a la Generalitat. No obstant, confiaven en la feina de Plaza i del comptable i la seva administrativa, han assegurat, i s'han desresponsabilitzat de qualsevol coneixement de possibles irregularitats.Aquest dijous han declarat davant de la jutgessa que investiga les suposades irregularitats comptables al Consell un total de vuit investigats, tots càrrecs o excàrrecs intermedis de l'entitat. Aquest divendres declararà com a investigada l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, la seva cap de gabinet, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i el tinent d'alcaldia i exdirectiu del Consell Cristian Alcázar.

