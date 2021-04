Detenen una àvia i una mare per matar el seu nadó a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una àvia i una mare per la mort del seu nadó el 2020 a Tarragona. Es tracta de dues dones de 42 i 20 anys, veïnes de la ciutat, tal com detalla la policia catalana en un comunicat.La investigació va començar el 4 de desembre de l'any passat quan agents de la Unitat Investigació de la comissaria de Tarragona van rebre una informació segons la qual una dona podria haver tingut un nadó cap al març i que entre ella i la seva mare li haurien tret la vida i després s'haurien desfet del cos. La investigació ha conclòs que les dues dones haurien causat la mort del nadó i les han arrestat aquest dijous. Els Mossos estan fent gestions per trobar el cos de l'infant, segons fonts properes al cas.Les dues dones es troben detingudes a la comissaria dels Mossos de Campclar, a Tarragona, i està previst que passin a disposició judicial en les properes hores. El cas està sota el secret de les actuacions.

