«Poli. Un periodista infiltrado en la policia», de Valentin Gendrot

Títol: Poli

Autor/a: Valentin Gendrot

Editorial: Principal

Pàgines: 240

ISBN: 978-84-18216-12-1

Any de publicació: 2021

Gènere: periodisme d'investigació

Què hi passa darrere els murs d'una comissaria de policia? Per respondre aquesta pregunta, el periodista francèsva decidir infiltrar-se a la policia. Va fer un curs de tres mesos, una formació oberta a tots els menors de trena anys després de la qual es permet dur una arma reglamentària i vestir l'uniforme. Així de senzill.Després d'obtenir el títol de policia auxiliar i passar quinze mesos destinat a un hospital psiquiàtric, per fi va començar a treballar a una comissaria: la del districte 19, una de les zones més conflictives de París.Valentin Gendrot ens revela fins a l'últim detall de tot el que hi va viure: les precàries condicions en què treballen les forces de seguretat, el suïcidi d'un company, el racisme d'alguns agents, els errors que cometen, la violència amb els presos i els immigrants, els encobriments entre policies... Gendrot obre una porta que ningú havia creuat mai abans, i el resultat és, un llibre que ha emocionat França.