Hoffman confirma la celebració del Mobile 2021 i envia un missatge d'esperança

Missatge d'optimisme del conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, sobre l'edició d'aquest 2021 del Mobile World Congress a Barcelona. Malgrat les recents cancel·lacions –que inclouen Google, BT, Ericsson o LG-, Hoffman ha assegurat en una carta als assistents al Mobile que està "esperançat" i "emocionat" amb la fira. El Mobile se celebrarà el juny a Barcelona, tot i les baixes i la pandèmia, de manera presencial."Reconeixem que no tothom podrà venir en persona, i no passa res perquè ampliarem l'esdeveniment físic amb un programa virtual", ha afirmat. Hoffman ha admès que "dir que l'últim any ha estat pertorbador és quedar-se curt" però ha apostat per mirar cap al futur. "En 12 setmanes obriran les portes del MWC21 a Barcelona", ha insistit. "Ens veiem allà!", ha afegit.El lema de l'edició d'enguany del Mobile és 'Connected Impact' i Hoffman considera que "és perfecte" en un any en què els participants a la fira en molts casos s'hauran de reunir de forma virtual. "La mobilitat i, específicament, l'Internet mòbil, ens ha permès treballar, estar en contacte amb amics i persones estimades, i seguir connectats com mai abans", ha recordat, afegint la importància que tindran el 5G, la intel·ligència artificial, el 'big data' o l'Internet de les Coses (IoT), elements centrals del congrés d'enguany.

