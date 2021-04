La polèmica resposta de la Comunitat de Madrid a una dona que no podia fer 150 quilòmetres per vacunar-se

Altres notícies que et poden interessar

Una dona de 60 anys resident a Colmenar de Oveja, a uns 70 quilòmetres del centre de Madrid, ha denunciat la resposta que va rebre per part de l'administració en dir que no podia desplaçar-se fins a l'hospital Isabel Zendal per vacunar-se.En una trucada publicada per La Sexta, la dona truca a la Conselleria de Sanitat de Madrid per explicar que té problemes de mobilitat i que el seu marit tampoc la pot transportar perquè està pendent d'una intervenció quirúrgica en un ull.Davant d'aquesta situació, la dona argumenta que està "boja" per vacunar-se i pregunta per què no se la pot punxar al seu centre de salut més proper. L'operadora, però, es limita a dir que no és possible i que si no es desplaça apuntarà que la dona "no vol vacunar-se".La gravació arriba en plena onada de crítiques al govern d'Ayuso per la citació massiva de pacients al Zendal i al Wanda Metropolitano, ja que són dos punts que obliguen molta gent a fer llargs trajectes per vacunar-se. A més, la concentració de pacients genera llargues cues.

