«Llum de febrer», d'Elizabeth Strout

Elizabeth Strout (Portland, Maine, 1956). És autora de diverses novel·les, entre les quals destaquen Em dic Lucy Barton, Els germans Burgess i Olive Kitteridge, aquesta última guardonada amb el Premi Pulitzer 2009 i el Premi Llibreter 2010, i totes tres publicades per Edicions de 1984. Els seus relats curts han estat publicats a nombroses revistes de prestigi, com ara el New Yorker i el New York Times.