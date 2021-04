Alerta a Terrassa per la troballa de salsitxes amb claus i verí per a gossos en parcs

No me gusta tener que escribir este tipo de posts. Pero os tengo que pedir que tengáis cuidado. Parece que en los... Posted by Noel Duque Alarcón on Dimecres, 31 de març de 2021

Una publicació a les xarxes socials ha fet encendre les alarmes dels propietaris de gossos dels barris de la zona nord de Terrassa. I és que una veïna denunciava la troballa de trampes per animals domèstics a la zona del Pla del Bonaire. Concretament, la denunciant parlava de salsitxes amb claus a la zona de la plaça dels Vents i a l'entorn de l'avinguda de Lacetània.A banda, el regidor de Benestar Animal, Noel Duque, explicava dies enrere a xarxes socials que al voltant del col·legi Pau Vila, al barri de Can Palet, s'havien enverinat fins a 11 gossos en menys d'un dia. Es desconeix si els incidents registrats a les dues zones tenen relació, però els serveis municipals ja ho investiguen.En aquest sentit, es demana precaució a propietaris d'animals i a famílies amb fills petits. Segons ha pogut confirmar, tant la Policia Municipal com les associacions de veïns del Pla del Bonaire i de Can Roca tenen constància de la informació, de la qual "en faran seguiment" per intentar-ne trobar els responsables.Fonts municipals recorden que en cas de saber informació d'interès o trobar-se amb incidents relacionats amb aquest fenomen, els veïns es posin en contacte amb la Policia Municipal al telèfon 93 780 55 55 o als correus electrònics @protecciosalut@terrassa.cat o benestar.animal@terrassa.cat.

