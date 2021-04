El País Valencià mantindrà el tancament perimetral fins al 9 de maig

Altres notícies que et poden interessar

El País Valencià està tancat als viatges sense causa justificada des del 29 d'octubre, i aquest confinament perimetral encara durarà unes setmanes. La Generalitat ha prorrogat les mesures contra el coronavirus, amb petites flexibilitzacions des de dilluns vinent, i manté la intenció que el tancament estigui vigent fins al 9 de maig, quan està previst que acabi l'estat d'alarma.El govern presidit per Ximo Puig ha aprovat aquest dijous que des de dilluns es permetin les reunions entre dos grups de convivents a l'àmbit privat, mentre que a l'àmbit públic s'amplia a sis el nombre màxim de persones que es poden trobar. Aquest màxim també s'aplica a les taules de bars i restaurants i a l'esport a l'aire lliure."La resta continua igual perquè és el que aconsella el sentit comú. Confiem en la ciutadania i seguim amb la mateixa cautela", ha argumentat Puig, que ha agraït el sacrifici dels valencians i la feina dels sanitaris per "tenir per fi una situació de control de la pandèmia com al començament de l'estiu".Es manté el toc de queda a les deu de la nit, l'obertura del comerç no essencial fins a les vuit de la tarda i l'aforament del 100% de les terrasses de bars i restaurants i del 30% a l'interior dels locals d'hostaleria, que hauran d'abaixar la persiana a les sis.La següent revisió de les mesures contra la Covid-19 està prevista per a dijous 22, quan està previst una flexibilització de les restriccions si les dades de contagis ho permeten. La següent revisió serà el 4 de maig, quan s'aixecarà el tancament perimetral si acaba l'estat d'alarma, com ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez.

