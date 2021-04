La UPF oferirà un nou grau de Medicina amb continguts renovats i un clar enfocament clínic

Segons explica en un comunicat la universitat, el nou pla d'estudis suposarà un canvi en els mètodes i en l'enfocament de l’ensenyament, amb un clar vessant clínic gràcies a la seva integració amb l'Hospital del Mar. Així, es formaran professionals clínics amb una orientació "clara" cap a la medicina basada en la recerca biomèdica per explicar els mecanismes i processos de les malalties i les teràpies.A més, s'emfatitzarà la pedagogia centrada en l'estudiant i es fomentarà l'aprenentatge actiu i un ampli ús de les tecnologies de simulació clínica. El grau, que oferirà fins a 60 places de nou accés, extingirà progressivament la titulació conjunta amb la Universitat Autònoma de Barcelona que s'ofereix des del curs 2008-2009.El curs vinent ja hi haurà un primer curs de nou accés després que el 26 de març passat, la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va donar llum verda a la seva implantació per al curs 2021-2022. El conveni de col·laboració docent i de recerca per la creació del grau es va signar el passat 23 de setembre entre el Departament de Salut, la UPF i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.