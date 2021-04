La UAB es testa en massa

Tot a punt a la @UABBarcelona per començar el cribratge massiu a la comunitat universitària. Una trentena de persones fan cua per fer-se els tests; informa @annamiraperich https://t.co/weQAnfi2If pic.twitter.com/L8SZ6rdPHW — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) April 8, 2021

📹 | Així s’està fent el cribratge massiu amb proves PCR i test d’antígens a la Facultat de Biociències de la @UABBarcelona; informa @annamiraperich https://t.co/weQAnfi2If @apicsmetronord pic.twitter.com/6VLCeh7hfL — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) April 8, 2021

FOTOS Cribratge massiu a la UAB Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Foto: Roger Navarro Previous Next

🦠 Segueix la cua a la @UABBarcelona per fer-se tests contra la Covid-19. Aquest grup d’estudiants de Periodisme no ha dubtat en fer-ho. Expliquen que “val la pena aprofitar la oportunitat i saber si l’hem passat en algun moment”; informa @annamiraperich https://t.co/weQAnfi2If pic.twitter.com/UKF5v4IouK — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) April 8, 2021

Després de molts mesos buida, aquest dijous la plaça Cívica de la UAB s'ha tornat a omplir. Aquesta vegada, però, lluny de trobades festives o reivindicatives, centenars de persones s'han acumulat en una llarga fila per sotmetre's a un test PCR o d'antígens contra la Covid-19. Aprofitar l'oportunitat per sortir de dubtes. Aquesta és la filosofia que ha imperat entre els assistents.Els més matiners han arribat a quarts de nou del matí per estalviar-se una cua que a mesura que han passat les hores s'ha anat fent més llarga. Abans d'entrar a la zona habilitada per fer el cribratge -en el que havia estat una oficina bancària fa un temps-, el murmuri per grupets d'estudiants, professors i personal de la universitat se centra en la curiositat de fer-se les proves i el convenciment que és una oportunitat que no poden deixar perdre.El Marc és professor de filosofia del dret i ha vingut perquè "no costa res apropar-se", apunta. Com ell, per a molts és la primera vegada que se sotmeten a una prova de la Covid-19 i no s'ho han pensat dues vegades després de rebre el correu institucional de la UAB on es feia una crida a la participació en el cribratge."Tal com està la situació he decidit venir per prevenir possibles contagis, tot i que no he tingut contacte amb cap positiu", explica la Marina Corrales, estudiant de ciències mèdiques i sociologia. La Sara és responsable de qualitat de la facultat de Veterinària i és la primera vegada que se sotmet a una prova de la Covid-19. "Crec que no l'he passat, però he vingut per descartar que sigui asimptomàtica".Per la seva banda, la Neus Riuet, tècnica de protecció radiològica de la UAB, creu que va passar la Covid el mes de març de l'any passat. "El dia 12 de març anava a l'hospital, però llavors no em van fer PCR". Explica que fins fa un mes encara ha tingut seqüeles i vol sortir de dubtes per saber si realment la va passar.A l'interior, el personal sanitari revisa les dades dels estudiants i ofereix fer-se una PCR i també un test d'antígens. La gran majoria es fan els dos. És el cas del Francesc, estudiant de gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles, que ha passat la setmana Santa al poble i ara vol saber com està de salut.En sortir, els comentaris són de satisfacció per la rapidesa i el tracte rebut i el convenciment, ara sí que cal col·laborar per sortir de dubtes i saber si es té la Covid-19 o s'ha passat en algun moment. Un grup de quatre companys de primer de Periodisme comenten l'experiència a les escales als peus de la biblioteca de Comunicació. Tots ells encara amb la gasa per la sang que els goteja del dit índex, estan satisfets d'haver-se fet els tests. "Tinc sospites que he passat la Covid-19 en algun moment i volia confirmar els dubtes", explica la Paula Carro de 18 anys.Per la seva banda la Marta Roble, és estudiant de primer any de doctorat del departament de Psicologia clínica i de la salut i no ha dubtat gens en fer-se els tests. Treballa a cavall entre Alemanya i Espanya i assegura que allà "t'ofereixen setmanalment un test quan estàs duent a terme un estudi i em va sobtar que aquí no fos una possibilitat". "Em sembla indispensable testar la població".A mig matí treballadors del servei de jardineria de la UAB han rebut la trucada dels directius dient-los que anessin a fer-se el test. Un grup de cinc s'han sumat a una cua que no ha baixat d'intensitat en tot el matí.La coordinadora del dispositiu de Salut a la UAB, Maria José Argirizun, ha assegurat que estan "molt satisfets" de la resposta que han tingut durant el primer matí de cribratges. Segons el Rectorat es preveia que unes 7.500 persones entre estudiants i treballadors passessin pels diferents punts de cribratges, però des de Salut apunten que si l'afluència es manté, segurament superaran la xifra.A la UAB les proves es faran els dies 8, 9, 12, 13, 14 i 15 d'abril de les 9.30 h fins a les 19 h a la plaça Cívica i a altres punts de la universitat. Divendres 9 d'abril l'horari serà de 9.30 h a 14 h. En concret, també es faran al vestíbul de l'Edifici C Ciències/Biociències (8 i 9 d'abril), a la Facultat de Lletres (12 i 13 d'abril), a l'Escola d'Enginyeria (14 d'abril) i a la Facultat de Medicina (15 d'abril).La coordinadora ha explicat que durant tot el matí no han parat i que gairebé el 100% de les persones s'han volgut fer els dos tests: PCR i antígens. "És un cribratge més laboriós perquè no només tenim la finalitat de detectar portadors asimptomàtics" per tallar cadenes de transmissió del virus, sinó que també "per trobar persones que potser han passat el virus amb anterioritat i no ho saben". També estava previst que es fessin automostres, però finalment el personal sanitari és el que s'encarrega d'agafar les mostres per fer-ho més fàcil i àgil.Malgrat la pandèmia, amb el pas de les hores i el sol de primavera cada vegada més imponent, alguns han aprofitat per fer unes cerveses a la gespa, com marca la tradició.

