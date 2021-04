12 d'abril de 1931: el poble inunda les urnes

per Pep Martí

periodista de NacióDigital i llicenciat en Història

El diari de la proclamació de la Segona República, 90 anys després

Participació i pocs incidents en la jornada electoral d'unes municipals que s'han convertit en un veritable plebiscit sobre el futur de la monarquia. Durant tot el dia hi ha hagut una gran afluència als col·legis electorals, on s'han produït llargues cues. A les vuit del matí s'han constituït les meses. Hi ha hagut una gran animació en els locals dels principals partits. En el d'Esquerra Republicana, Francesc Macià hi ha fet acte de presència i ha saludat els presents, que a mesura que ha avançat el dia estaven més animats.A la seu de la Lliga Regionalista, també hi ha hagut una gran assistència de simpatitzants. Joan Ventosa, braç dret de Francesc Cambó i ministre d'Hisenda en el govern de l'almirall Aznar, s'ha mostrat confiat en els bons resultats del seu partit. S'ha donat l'anècdota que Ventosa es disposava a fer cua en el seu col·legi electoral, però ha estat convidat a passar al davant pels presents. Al vespre, Ventosa ha agafat el tren per tornar a Madrid.La participació ha estat massiva. A Barcelona ha votat el 59% del cens a la ciutat i el 63% en el total de la demarcació. A les comarques de Girona, la participació ha estat del 75% del cens, a Lleida del 72% i a Tarragona del 66%. Es tracta d'uns percentatges molt elevats tenint en compte la manca d'una tradició d'un procés democràtic transparent i net, pel pes del caciquisme.Si es compara la participació d'aquest 12 d'abril amb la mitjana de la que s'havia produït en les eleccions a Corts dels anys 1901-23, la diferència és considerable, amb un increment d'un 15%. A més, cal tenir en compte que els processos electorals durant el règim de la Restauració monàrquica estaven molt lluny d'una democràcia modèlica, amb un pes enorme dels districtes rurals, sovint sotmesos al caciquisme.A mesura que ha anat avançant el dia, l'ambient s'ha anat escalfant a les principals ciutats catalanes. A les Rambles hi havia bullici. L'ambient semblava afavorir les candidatures republicanes. A la caiguda de la tarda, Macià ha aparegut per les Rambles dins d'un cotxe descobert, causant entusiasme entre els vianants.A Madrid, el president del govern, almirall Aznar, ha seguit la jornada electoral des del seu despatx mentre José María de Hoyos, el titular de Governació, es felicitava pel civisme generalitzat en què han transcorregut els comicis. Però l'ambient està carregat d'emoció, en espera d'esdeveniments transcendentals.El mes d'abril del 1931 la història es va accelerar. En pocs dies es va passar d'una campanya electoral municipal a la caiguda de la monarquia borbònica, que es troba sense suports. Aquests dies es compleixen 90 anys d'un embat que va triomfar. Des de, recordem a través d'un diari de campanya -dels dies 10 al 17 d'abril- els esdeveniments que van ensorrar la monarquia borbònica i van dur a la Generalitat republicana.