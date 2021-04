11 d'abril de 1931: el darrer discurs del rei

per Pep Martí

periodista de NacióDigital i llicenciat en Història

El diari de la proclamació de la Segona República, 90 anys després

Espanya viu aquest 11 d'abril una tensa vigília electoral després d'una campanya que ha suposat la major mobilització social de la història recent, després d'anys de règim militar. Aquest dissabte ha tingut lloc al Palau Reial l'últim acte oficial del rei Alfons XIII abans de les eleccions municipals de demà. El monarca ha rebut el nou ambaixador d'Itàlia, el comte Ercole Durini de Mouza. L'esdeveniment té lloc amb tot el protocol i la parafernàlia habitual, amb l'arribada del diplomàtic en carrossa i el rei rebent-lo al Saló del Tron. S'escolta la Marxa Reial.Alfons XIII, enfundat amb l'uniforme de capità general de l'Armada, elogia les relacions amb Itàlia i la figura del seu monarca, Víctor Manuel III, que regna sobre un règim feixista on qui governa és Benito Mussolini. Tot i així, el rei espanyol subratlla els "interessos comuns entre Espanya i Itàlia i el seu treball en favor del dret i el progrés de la humanitat".El ministre de la Governació, el marquès d'Hoyos, es felicita de la tranquil·litat que hi ha hagut al llarg de la campanya electoral i subratlla que el govern ha actuat amb la màxima "imparcialitat" en tot el procés. Per la seva banda, el ministre d'Estat, el comte de Romanones, assegura que els monàrquics acceptaran els resultats siguin els que siguin, destacant que, en canvi, entre el bloc republicà ja s'insinua que si no guanyen ells, no reconeixeran els resultats.La campanya transcorre en relativa normalitat. En les darreres hores, es produeixen uns petits incidents a Madrid, a la Puerta del Sol, entre activistes republicans i un grup de dones de l'alta societat madrilenya que reparteixen propaganda monàrquica. Però les coses no van més enllà.A Barcelona, el governador civil Márquez Caballero demana "ordre i civisme" a la ciutadania. Tot espera en calma tensa els esdeveniments que vindran els propers dies. Les forces armades romanen aquarterades. A Saragossa, apareixen el darrer dia de campanya nombrosos fulls de propaganda que recorden els capitans Fermín Galán i García Hernández, afusellats el desembre passat després d'haver-se revoltat a Jaca en un intent fracassat de proclamar la República.El mes d'abril del 1931 la història es va accelerar. En pocs dies es va passar d'una campanya electoral municipal a la caiguda de la monarquia borbònica, que es troba sense suports. Aquests dies es compleixen 90 anys d'un embat que va triomfar. Des de, recordem a través d'un diari de campanya -dels dies 10 al 17 d'abril- els esdeveniments que van ensorrar la monarquia borbònica i van dur a la Generalitat republicana.