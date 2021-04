Detingut un actor de Hollywood per estafar 227 milions de dòlars a Netflix i HBO

Commoció als Estats Units. Un actor secundari ha estat milions de dòlars a diferents inversors i productors de cinema al fer-se passar per les empreses Netflix, HBO i altres plataformes. Zach Avery, actor que ha aparegut en pel·lícules com Fury, The White Crow o Sota la mateixa pell, ha estat arrestat a Los Angeles després de destapar la seva implicació en un esquema Ponzi que va defraudar 227 milions de dòlars a diferents inversors mitjançant acords ficticis amb HBO, Netflix i altres plataformes.L'intèrpret de 34 anys està acusat d'enviar correus electrònics falsos fent-se passar per executius de les companyies, aportant acords inexistents de distribució de pel·lícules. En una declaració jurada presentada al tribunal federal de Los Angeles, l'agent de l'FBI John Verrastro va destapar el pla d'Avery. La seva intenció era persuadir els inversors perquè ingressessin enormes sumes de diners a la seva empresa de distribució.Avery va enviar als inversors un informe anual que destacava un catàleg de 52 pel·lícules que suposadament la seva companyia distribuïa a Àfrica, Austràlia, Nova Zelanda i Sud-amèrica, segons la declaració de Verrastro. Aquesta llista incloïa títols com el film de terror de 2012 The Lords of Salem o Kickboxer, producció de 1989 amb Jean-Claude Van Damme. Avery va enganyar els inversors afirmant que tenia "associacions estratègiques" amb HBO, Netflix i altres plataformes per a atorgar llicències de drets de distribució a l'estranger, i els va prometre un retorn de beneficis de fins al 40% en un any. Però segons l'FBI, l'acusat no tenia cap acord i va desviar gran part dels diners per al seu benefici personal.Va usar part dels fons per comprar una casa a Beverlywood el 2018, habitatge que ara està a la venda per 6,5 milions de dòlars. L'actor ha estat acusat de frau electrònic i podria enfrontar-se a 20 anys de presó si és declarat culpable. Des de desembre de 2019, la companyia d'Avery ha incomplert més de 160 pagaments als seus inversors. Al seu major inversor, JJMT Capital, LLC, se li deuen més de 160 milions de dòlars en capital i al voltant de 59 milions en guanys. En total, Avery deu als inversors una xifra aproximada de 227 milions de dòlars.