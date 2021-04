Circula més de 30 quilòmetres en direcció contrària per l'AP-7 amb un cadàver de copilot

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un conductor per circular durant més de 30 quilòmetres contra direcció per l'AP-7. En inspeccionar el vehicle, els agents han trobat el cos sense vida d'un home tapat amb una manta al seient de l'acompanyant. Segons informa la policia catalana, en la primera valoració no s'han observat signes de mort violenta. S'ha obert una investigació i serà l'autòpsia la que determinarà les causes concretes. El mort tenia 88 anys i el detingut en té 66.Cap a quarts de dotze del matí, un vehicle que circulava en sentit nord per l'autopista i estava a punt de passar la frontera ha girat cua de cop. Des d'allà i fins a la sortida 5 –la que porta cap a l'Escala- el cotxe ha anat contra direcció, fins que ha sortit de l'autopista i ha començat a enfilar carreteres secundàries.Els Mossos d'Esquadra, que han desplegat diverses patrulles per interceptar-lo, l'han pogut atrapar a l'altura de Jafre (Baix Empordà). Allà, el conductor ha tingut un accident i ha sortit de la carretera. Després de detenir-lo, la policia l'ha traslladat a la comissaria de la Bisbal.

