Hi havia deixa? D'on surt la fortuna? TV3 aborda per primer cop en profunditat el cas Pujol

El juliol de 2014, Jordi Pujol va confessar l'existència d'una deixa del seu pare, Florenci Pujol, sense regularitzar a Andorra. Aquesta revelació va provocar un terratrèmol en la política catalana i va ser l'inici oficiós de l'anomenat cas Pujol, que mira de determinar l'origen de la fortuna familiar. La investigació havia començat dos anys abans, el 2012. Ara, vuit anys després, s'ha tancat la instrucció i el cas es començarà a jutjar segurament a la tardor. I també ara l'assumpte arriba per fi, i més enllà dels telenotícies, al prime time de TV3. Concretament al 30 minuts, que emetrà un programa dedicat al cas aquest diumenge a la nit.És cert que va existir la deixa? Eren els diners de l'avi o provenien de la corrupció i el tràfic d'influències de l'expresident i la seva família? TV3 emet Pujol: els secrets d'Andorra al 30 minuts. Vuit anys després, la producció aborda les grans incògnites de la trama que esquitxa el matrimoni Pujol Ferrusola, els set fills i una vintena més de persones. Per què TV3 ha trigat tant? "L'hem fet quan hem pogut. Fins ara ningú volia parlar", explica Carles Solà, director del 30 minuts, en declaracions a. La direcció ja s'havia proposat tractar el tema el 2014, quan l'expresident va confessar, però aleshores el silenci era absolut i va ser impossible fer-ho donant veu a totes les parts.De fet, el reportatge -més llarg que un 30 minuts habitual, perquè el cas ho reclama- aconsegueix presentar totes les versions. Per part de la família, parla Josep Pujol, que fa el rol de portaveu dels Pujol Ferrusola i "deixa prou clar el seu punt de vista, des de la deixa fins als diners d'Andorra". Lògicament, el jutge i la Fiscalia no hi han participat perquè el cas encara no ha estat jutjat, però per l'acusació popular sí que hi apareix. Ho fa l'advocat Jaume Asens en representació de Podem i els comuns. "Hem volgut ser detallistes, explicar el què hi ha sense posar-hi més pa que formatge. Ens hi vam posar després de les vacances d'estiu, un cop el jutge José de la Mata va tancar la instrucció, i han estat cinc mesos llargs de feina", explica Solà.El reportatge es basa en la interlocutòria del jutge del juliol passat, de més de 500 pàgines i que proposa els Pujol pels delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, delictes contra la hisenda pública i frau documental. "L'escrit del jutge ens permet saber què es porta a judici i què no. El reportatge posa ordre, delimita el cas i treu el gra de la palla, i també hi ha alguna sorpresa", diu Solà, que ja anticipa que no s'entra en "valoracions" sobre la culpabilitat o no dels acusats. "Com a mitjà públic tenim el compromís i l'obligació de fer un reportatge sobre el cas Pujol i aquí el teniu", afegeix.Les crítiques, però, seran inevitables. "Uns diran que blanquegem, els altres que ens hem passat, que ens hem deixat coses... Nosaltres presentem els fets", diu el director del 30 minuts, que es mostra satisfet amb la feina feta per Genís Cormand, Xavier Bonet i la resta de l'equip. És evident, diu Solà, que quan es fa un reportatge d'aquestes característiques "sempre tens ganes d'anar fins al final" però assegura que s'ha arribat "tan lluny com s'ha pogut". Tot apunta que diumenge, especialment a Twitter, serà una nit intensa. També pel moment d'emetre el reportatge. Pot enrarir les negociacions per formar govern entre ERC i els hereus de l'espai convergent? Solà defuig la polèmica. "Nosaltres tenim la nostra pròpia dinàmica i el reportatge el teníem acabat per publicar-lo l'abril", diu.El 30 minuts treballa en un altre reportatge, en aquest cas sobre la corrupció de la monarquia espanyola, però que vol anar "una mica més enllà". "Intentem veure com durant tant temps Joan Carles i la monarquia han fet el que han volgut i s'ha mirat cap a una altra banda", avança Solà, que recorda que el rei emèrit està regularitzant diners a l'estranger, cosa que evidencia que "s'està atribuint incompliments amb Hisenda".El reportatge analitza també la qüestió de la inviolabilitat del rei i el no qüestionament de la monarquia, també en aquells moments en què la corona "no actua com s'obliga a fer a la resta de la ciutadania". "Volem veure si el no qüestionar-se la monarquia amaga un no qüestionar-se l'statu quo", explica Solà. El reportatge no té data, però sí títol, La corona retratada, i promet alguna sorpresa.

