El Síndic de Greuges demana investigar la presència de l'extrema dreta als cossos de seguretat

El Síndic de Greuges ha demanat investigar la presència de l'extrema dreta als cossos de seguretat. Ho fa després de diversos casos a l'Estat com els xats de militars en la reserva, la declaració de respecte cap a Franco o imatges en una caserna on es feien salutacions nazis.Inclou també l'"A por ellos" de l'octubre del 2017 de la Guàrdia Civil o atestats com els que van avaluar el paper dels Mossos d'Esquadra per la seva actuació el mateix any. El Síndic va obrir una actuació d'ofici i la clou demanant que s'elaborin un o diversos informes oficials sobre la necessitat d'analitzar la possible presència de l'extrema dreta dins dels cossos policials o la politització d'alguns sectors, cosa que "atemptaria contra la legalitat vigent".El Síndic ha apuntat que hi ha un precedent a Alemanya, on l'any passat es va presentar un informe sobre la matèria com un primer intent d'analitzar l'abast de la infiltració de l'extrema dreta dins els serveis de seguretat del país.En la resolució del Síndic es recorda que la Llei de drets i deures dels membres de les forces armades, estableix el "deure de neutralitat política" dels militars i regula que en exercici del seu dret d'associació poden participar en associacions "que tinguin finalitat la promoció i defensa dels interessos professionals, econòmics i socials dels seus associats".Pel que fa als cossos i les forces de seguretat, la Llei de forces i cossos de seguretat, els obliga "a actuar amb absoluta neutralitat política". A més, la llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, reprodueix literalment en l’article 11.2 la mateixa exigència i també ho fa la llei de les policies locals, en l’article 10.1.Per això, segons el Síndic caldria analitzar fins a quin punt s’està complint l’obligació de mantenir la neutralitat política en aquests casos concrets. En aquest sentit, demana al govern espanyol i als autonòmics i locals que investiguin a fons les actuacions incorrectes en el marc d’una visió global.A Catalunya, l'informe hauria d'incloure els Mossos i les policies locals. Per això, ha demanat al Departament d’Interior que es faci càrrec de la traducció i difusió de l’informe del Ministeri de l’Interior d’Alemanya i que elabori un estudi similar respecte als Mossos d'Esquadra. Aquest estudi, amb la col·laboració de les entitats municipalistes de Catalunya, es podria fer extensiu a les policies locals de tot el país. També ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona que col·labori amb Interior per poder elaborar un informe en la mateixa línia respecte de la Guàrdia.Rafael Ribó ha explicat que ha rebut respostes positives tant d'Interior com de l'Ajuntament de Barcelona. Ha assegurat que Interior s'ha "compromès" a traduir l'estudi alemany i li ha traslladat la voluntat de fer-ne un de similar.Així mateix, el Síndic s’ha adreçat als seus homòlegs estatals i autonòmics, en comunitats amb policia pròpia i els ha suggerit que proposin un estudi sistemàtic i global sobre els casos de manca de neutralitat política dins dels cossos policials de l’Estat i les forces armades, d’una banda, i les policies forals, de l’altra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor