Basté i Terribas no aixequen cap: el «Nexes» encadena baixes audiències

El programa Nexes, presentat per Jordi Basté i Mònica Terribas i amb 100 convidats anònims que revelen detalls de la seva vida, no ha aconseguit trobar el seu lloc a TV3. Des de la seva estrena, ha anat perdent audiència de forma progressiva fins a estancar-se amb xifres properes al 10% de quota de pantalla.Després de perdre un 20% d'espectadors entre el primer i el tercer programa, el Nexes ha continuat baixant els registres. El 10 de març -coincidint 45 minuts amb el PSG-Barça-, Basté i Terribas van tocar fons superant per escasses dècimes el 9%.Les següents entregues no han millorat gaire. La setmana passada, tot i tenir Gerard Piqué com a convidat estrella, el programa va quedar-se en un 9,9 de share, molt per sota del 15,7% del debat final de La Isla de las Tentaciones. I aquest dimecres, més del mateix: un 10% amb un total de 221.000 espectadors.

