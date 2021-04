Un nou documental de Movistar+ explicarà la teoria de l'amor d'Sternberg en pandèmia

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El psicòleg nord-americà Robert Sternberg parla d'amor com una relació interpersonal basada en tres eixos: intimitat, compromís i passió. Sota aquesta premissa, Movistar estrena un nou programa que intentarà explicar, en pandèmia, la teoria de Sternberg i si aquesta s'ha redefinit. Ha pogut l'amor superar les dificultats del coronavirus i superar les adversitats?El triangle de Sternberg és el nou format original de Movistar +, en col·laboració amb la productora La Manchester, i dirigit per Ricard Ustrell, que s'endinsa en sis històries d'amor que han hagut d'adaptar a les noves circumstàncies sorgides en l'últim any. Casaments cancel·lats, distància, diversitat o amor a la família, són alguns dels temes que s'aborden en aquesta producció.Per poder escenificar la teoria del triangle de Sternberg es va col·locar un enorme triangle lluminós durant la producció del programa en un poble de Segòvia, a Turégano. L'actriu Lola Herrera posa veu a aquestes històries d'amor en temps de pandèmia. Llucia Ramis ha estat l'encarregada de fer el guió de la veu en off d'Herrera. A través de la seva narració, que serveix com a fil conductor, s'entrellacen bonics relats donant sentit a la connexió entre el poble i la teoria de l'amor de Sternberg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor