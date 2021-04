Oriol Mitjà: «Al Govern hi havia moltes deslleialtats i traïcions per interessos»

Altres notícies que et poden interessar

En la presentació del llibre A cor obert, Oriol Mitjà ha donat alguns detalls sobre com va viure la seva breu etapa com a assessor del Govern davant la pandèmia del coronavirus i ha volgut desmarcar-se de partits polítics: "La meva forma de pensar és molt d'esquerres, qualsevol persona que llegeixi el llibre esvairà qualsevol sospita sobre si tinc interessos per alguns partits determinats".Mitjà ha afirmat que "només vaig veure les traïcions d'ERC cap a Junts perquè vaig tenir més contacte amb Junts, però de l'altra banda també m'han dit que n'hi ha hagut". En aquest sentit, el doctor diu que va veure "uns membres que formaven un Govern però que en realitat seguien tenint interessos partidistes i no treballaven els uns amb els altres".D'aquells dies d'abril, l'investigador en recorda que "sempre hi havia baralles i converses en paral·lel sobre si Junts ha fet això i ERC ha fet allò. Hi havia molta deslleialtat i traïcions", ha manifestat fent referència a les paraules de Torra sobre com ERC "va torpedinar" algunes estratègies contra la Covid.El científic ha insistit que va arribar de Papua Nova Guinea "com un investigador independent" i li van demanar que ajudés "temporalment". "No tenien ni un model matemàtic per predir la pandèmia", diu sobre la "poca capacitat" de Salut durant la primera onada.En tot cas, Mitjà assenyala "un punt d'inflexió" quan va entregar un document sobre l'estratègia de desconfinament que va originar "un conflicte greu en el qual Salut no l'accepta i m'assabento que en paral·lel han engegat un altre grup per fer un altre document". En entregar-lo, denuncia que li van dir que el seu document "o el llancen a la paperera o no l'utilitzaran i llavors vaig passar a l'oposició, a ser el membre que fiscalitza les tasques del Govern".A cor obert està prologat per Júlia Otero i es divideix en set parts: dues d'elles són autobiogràfiques, en les quals el científic s'obre "en canal". L'última part consisteix en una "reflexió profunda" i "plena d'esperança" per "lluitar i treure el millor de nosaltres mateixos".L'investigador assegura que al seu llibre no només parla de ciència sinó que "també de coses delicades de la Covid, de la meva persona i de política". El motiu de la publicació és que "si no fem una reflexió pausada del que ha passat no n'extraurem les lliçons com per poder evitar futures pandèmies"."Com a bon científic, jo sempre ho anoto tot. El llibre el resumeixo com un testimoni de vida molt sentimental, és el que sóc", afirma Mitjà, que també escriu sobre l'exposició mediàtica, de la qual en diu que "no m'ha estat especialment còmode" i que li suposa "un sobreesforç que és de més a més de la meva feina".

