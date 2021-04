Crítiques al fiscal per la «manca de sensibilitat i empatia» en l'interrogatori a la víctima de la violació múltiple de Sabadell

racistes?

Per el mussol emprenyat el 8 d'abril de 2021 a les 11:26 1 0

critiqueu al fiscal pel seu interrogatori, però no als magrebins il·legals que van cometre la violació (suposadament) i que ahir es feien el xulet davant les càmeres i amb alguns que ja han fugit, no sigui que ens diguin racistes o xenòfobs. D'altra banda,la noia molt espabilada no deu ser, per anar-se'n amb uns quants homes desconeguts a un edifici ocupat. A veure que passa amb aquesta gentusa