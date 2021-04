Què passa amb els menors de 60 anys que ja han rebut una dosi d’AstraZeneca?

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat va anunciar aquest dimecres un acord amb les comunitats per deixar d'administrar la vacuna d'AstraZeneca als menors de 60 anys i utilitzar-la, així, només en majors de 60 anys. La recomanació del govern espanyol, a les portes d'una possible quarta onada de la pandèmia, limita l'ús del vaccí per lluitar contra la Covid a la franja d'edat d'entre 60 i 65 anys.Davant d'aquest canvi en el pla de vacunació contra el coronavirus, encara "està per determinar" què passarà amb les persones més joves de 60 anys que ja havien rebut primera dosi d'AstraZeneca. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, planteja dues opcions: una és posar "una segona dosi d'una altra vacuna" i l'altra, no inocular la segona dosi "de moment, ja que amb la primera s'aconsegueix un 70% d'immunització".En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, sosté que "com que les segones dosis d'AstraZeneca no s'han de començar a posar fins a finals d'abril o principis de maig, tenim marge per poder prendre una decisió a partir de la setmana que ve". Vergés també lamenta "l'anar i venir del govern espanyol per acabar on ja demanàvem nosaltres des del principi".Els dos escenaris que hi ha sobre la taula exclouen, en principi, la possibilitat d'acabar el tractament amb una segona dosi d'AstraZeneca. Al Regne Unit ja s'està fent experiment amb una segona dosi d'altres farmacèutiques. Respecte a l'opció de deixar els vacunats amb només una dosi, les dades indiquen que dona una eficàcia d'un 70% i evita les hospitalitzacions en un 94%.Altres països com Alemanya i Holanda van limitar l'ús de la vacuna als majors de 60 anys, si bé en aquells països no hi ha un topall d'edat com el que aplica l'Estat. El Regne Unit ha recomanat no inocular AstraZeneca als menors de 30 anys, mentre que Bèlgica proposa aplicar-lo només als majors de 55.

