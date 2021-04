Serrat, Maria del Mar Bonet, Pi de la Serra i Roger Mas retran homenatge a Lluís Miquel al Barnasants

Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Joan Isaac, Toti Soler, Quico Pi de la Serra, Roger Mas i Aitana Ferrer són els participants més destacats del concert-homenatge que el Festival Barnasants dedica aquest dissabte al músic, productor i activista cultural valencià Lluís Miquel.Serà al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat, combinarà interpretacions musicals amb gloses de la seva figura -del director del festival, Pere Camps, i del periodista valencià i director de TV3, Vicent Sanchis-, i també una conversa en directe entre Miquel i Ricard Ustrell. El certamen rubrica d'aquesta manera el Premi a l'Activisme Cultural que no va poder lliurar l'any passat a Lluís Miquel degut a la pandèmia, i el reconeix com "un dels grans".Lluís Miquel "ha fet de tot", tal i com ha resumit el mànager i director de l'homenatge Yanni Munujos. Coetani de Pi de la Serra i Joan Manuel Serrat, el cantautor valencià és el més gran adaptador de Jacques Brel al català. Ferm activista cultural pel català al País Valencià, Lluís Miquel va fundar els Estudis Tabalet a València, on van gravar noms insignes de la Cançó.La seva és una "trajectòria interminable: en platós de televisió, estudis d'enregistrament, doblant pel·lícules, cantant, fent cinema, produint sèries o gravant artistes que després han resultat imprescindibles en el catàleg de la Cançó", insistia Munujos aquest dimecres. A més, el músic segueix en actiu i encara organitza anualment la Mostra Viva del Mediterrani a València.Potser per això, ha dit el productor, "tothom s'està sumant" a un homenatge que promet ser "emocionant". "I ho estem fent lluny de la nostàlgia, és amb gent que està en forma i gent de les noves generacions que s'hi ha apuntat amb naturalitat absoluta i que el fan molt actual".La vetllada estarà conduïda per la periodista valenciana Amàlia Garrigós. Durant poc més d'una hora els diversos convidats aniran combinant la música, el recitat i els parlaments. Borja Penalba, que finalment ha exercit de "codirector" de l'espectacle, acompanyarà amb la seva guitarra els artistes participants.L'organització de l'homenatge rubrica i compensa el lliurament fallit del Premi a l'Activisme Cultural que el Barnasants havia previst atorgar a Lluís Miquel l'any passat i que la crisi del coronavirus va "estroncar".Pere Camps recorda els motius que li van valdre el reconeixement i que han motivat l'acte d'homenatge d'aquest dissabte. A part dels seus "mèrits artístics", el director del Barnasants ha destacat la seva labor com a activista cultural "de primer ordre" en defensa del català ha estat. "Per mi el fonamental és que va tenir molt clar que necessitem infraestructures en defensa de la nostra llengua i la nostra cultura, i des del final del franquisme i fins al tombant de segle ha estat treballant per això", ha sintetitzat.A més, Camps considera que l'homenatge també és "fonamental" en la mesura que "apadrina la consolidació del Barnasants com a festival "confederal" (a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya del Nord).En la roda de premsa de presentació de l'espectacle, Lluís Miquel ha expressat el seu agraïment al festival i a "tots els que fan possible" l'homenatge. "A tots els que fan possible que dissabte sigui a Barcelona per gaudir de tots els grans amics que tinc allà, amics de tota la vida, que estimo i estimaré sempre".El Barnasants no es planteja repetir el concert-homenatge al País Valencià. D'altra banda, el setembre de l'any passat Miquel ja va rebre a València un homenatge, en aquest cas organitzat per part del Col·lectiu Ovidi Montllor i on també va participar Quico Pi de la serra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor