Troben un cadàver dins un pou a Capmany

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona localitzada en un pou d'una finca privada de Capmany (Alt Empordà). Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les quatre de la tarda i fins al lloc s'hi han traslladat diverses dotacions dels Mossos. També s'hi han desplaçat les unitats de subsòl i aquàtica que s'han encarregat de recuperar el cadàver.Segons fonts properes a la investigació, el cos és d'un home i no té signes evidents de violència que, en una primera exploració, apuntin a una mort criminal. Un cop fet l'aixecament del cadàver, l'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Girona on els forenses li faran l'autòpsia per determinar la causa de la mort.

