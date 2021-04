Només es vacunarà amb AstraZeneca els majors de 60 anys

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat i les comunitats han acordat aquest dimecres deixar d'administrar la vacuna d'AstraZeneca als menors de 60 anys i fer servir d'ara endavant les dosis de la vacuna anglosueca per immunitzar només a majors de 60 anys.La recomanació ministerial acota l'ús de la vacuna a la franja d'edat d'entre 60 i 65 anys i està en estudi què passarà amb les persones més joves de 60 anys que ja havien rebut primera dosi d'AstraZeneca.El canvi de criteri s'ha decidit en un consell Interterritorial de Salut celebrat després de la reunió extraordinària dels ministres europeus de Sanitat per analitzar l'informe de l'Agència Europea del Medicament (EMA) sobre els efectes secundaris de la vacuna d'AstraZeneca La decisió, amb l'oposició de Madrid, s'ha pres "pel principi de precaució" després que l'organisme regulador hagi conclòs que els casos de trombosi poden ser un "efecte secundari infreqüent" de la vacuna d'AstraZeneca. L'EMA, però, considera segura la vacuna, assegura que els beneficis superen els riscos d'administrar-lo i no ha indicat que s'hagi d'aturar la vacunació.La vacuna d'AstraZeneca està indicada a Espanya per a la població menor de 65 anys i fins ara s'havia subministrat a treballadors essencials, com ara bombers, policies o docents; i a població general de 60 a 65 anys.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que la Generalitat defensava que el "criteri d'edat fos el prioritari" i trobava "inadequats" els topalls d'edat, que "no ajudaven a una estratègia de vacunació amb coherència". "No deixem d'estar sorpresos d'aquest anar i venir de l'Estat ara amb una edat, ara amb una altra", ha afegit.A mitjan març l'aparició de casos de diversos casos de trombosi entre vacunats a Europa va portar una quinzena de països, entre els quals Espanya, a aturar les injeccions amb AstraZeneca. Dies després, l'EMA va confirmar que la vacuna era "segura i efectiva", sense descartar el vincle entre les trombosis i el fàrmac, i la majoria de països va reprendre l'administració del fàrmac.Alemanya i Holanda van limitar l'ús de la vacuna als majors de 60 anys, si bé en aquells països no hi ha un topall d'edat com el que aplica l'Estat. El Regne Unit ha recomanat no inocular AstraZeneca als menors de 30 anys, mentre que Bèlgica proposa aplicar-lo només als majors de 55 anys.

