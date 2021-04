Enfrontaments entre Policia i antifeixistes durant la presentació de la llista de Vox a Vallecas

A pedradas contra la Policía Nacional #UIP en un mitin de Vox en #Vallecas. pic.twitter.com/iNKGUXNkeV — Alerta Zeta | Sucesos 🇪🇸 (@AlertaZeta) April 7, 2021

Agents de la Policia Nacional han carregat aquesta tarda contra manifestants antifeixistes que protestaven a la plaça de la Constitució del barri madrileny de Vallecas contra la presentació de la llista de Vox a les eleccions de la Comunitat de Madrid.En un primer moment hi ha hagut enfrontaments entre els antifeixistes i els seguidors de Vox, amb llançament d'objectes i crits contra els líders del partit, així com llançament de petards i bengales.Posteriorment els grups antidisturbis de la Policia han intervingut per dissoldre els manifestants, moment en què hi ha hagut les càrregues policials. La situació s'ha allargat durant diversos minuts. Fins al moment hi ha notícia de dos detinguts i almenys dos ferits.

