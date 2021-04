La mascareta serà obligatòria a la platja quan es passeja i si no hi ha distància

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat ha acordat amb les comunitats autònomes que la mascareta només sigui obligatòria a la platja quan es passeja. Així ho ha acordat el consell interterritorial de Salut aquest dimecres, en què també s'ha acordat limitar la vacunació amb AstraZeneca als majors de 60 anys La nova indicació sobre la mascareta és que es porti quan es passeja, també per la vora de l'aigua, i en casos en els quals no hi hagi un metre i mig de distància entre persones de bombolles diferents. No serà necessari fer-la servir quan s'estigui de forma estàtica, abans o després del bany.L'executiu de Sánchez va publicar l'enduriment de la llei al BOE fa una setmana, on establia que la mascareta sigui obligatòria a tots els espais tant a l'aire lliure com a l'interior encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, cosa que ja era així a Catalunya des del juny de l'any passat. Així, davant del rebombori del canvi, el Ministeri de Sanitat i les autonomies van acordar revisar la llei.Les màscares podran no portar-se tampoc quan es faci un "esforç físic intens", de caràcter no esportiu, a l'aire lliure i de manera individual, sempre que es mantingui 1,5 metres de distància.Tampoc serà obligatori el seu ús en les activitats de socorrisme o rescat quan requereixen accedir a l'aigua, i en els períodes estrictament necessaris per a menjar o beure, en llocs en els quals estigui autoritzat.La màscara sí que serà obligatòria en el pes pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals; en el passeig arran de mar i dels altres entorns aquàtics; als vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes; i quan es romangui en l'exterior o interior d'establiments d'hostaleria fora dels períodes necessaris per a menjar o beure.

