Un camió de treballs ferroviaris es desfrena i circula uns 20 km sense control al Ripollès

Els Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets. Arnau Urgell

Un camió de treballs ferroviaris s'ha desfrenat a Planoles i ha circulat sense conductor durant uns 20 quilòmetres. El vehicle ha passat per les estacions de Ribes de Freser, Campdevànol i s'ha aturat a l'entrada de l'estació de Ripoll. Sortosament, no s'han de lamentar ni danys personals ni materials.El ferrocamió estava treballant a les obres de millora del túnel de Toses que mantenen la circulació de trens tallada entre Ribes de Freser i Puigcerdà. En desfrenar-se, el conductor ha pogut saltar i els treballadors de l'empresa subcontractada per Adif han avisat el 112 per tal que s'activessin tots els protocols d'emergència.Un testimoni ocular consultat perexplica com ha vist passar el camió per davant del pas a nivell de l'ambulatori de Ripoll. Els sensors dels passos han fet baixar les barreres automàticament dels pobles per on passat el camió i això ha impedit una possible col·lisió amb els vehicles que esperaven per passar.Fins al lloc on ha quedat aturat el camió s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers de la Generalitat, una dels Mossos d'Esquadra, una de la Policia Local i tècnics d'Adif. "El més important és que no ha pres mal ningú", ha explicat a aquest mitjà Jordi Munell, alcalde de Ripoll, que també s'ha desplaçat al punt del sinistre.En activar-se l'alerta, s'ha desallotjat un tren que acabava d'arribar a Ripoll i que havia de continuar la marxa cap a Ribes de Freser. Adif ha interromput la circulació i ha activat un servei alternatiu per carretera.Cap a les 20.10, una hora després de l'incident, s'ha fet circular un tren buit amb tècnics d'Adif a bord per comprovar que no hi havia danys a la via.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor