Un camió de treballs ferroviaris es desfrena i circula vint quilòmetres sense control al Ripollès

Els Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets.

Un camió de treballs ferroviaris sense conductor s'ha desfrenat a Planoles i ha circulat sense conductor durant uns 20 quilòmetres. El vehicle ha passat per les estacions de Ribes de Freser, Campdevànol i s'ha aturat a l'entrada de l'estació de Ripoll. Sortosament, no s'han de lamentar ni danys personals ni materials.Un testimoni consultat perexplica com ha vist passar el camió per davant del pas a nivell de l'ambulatori. El sensor del pas a nivell ha fet baixar les barreres automàticament i això ha impedit una possible col·lisió amb desenes de vehicles que esperaven per passar.Fins al lloc on ha quedat aturat el camió s'han desplaçat dues dotacions de Bombers de la Generalitat, una dels Mossos d'Esquadra, una de la Policia Local i tècnics d'Adif. El trànsit ferroviari ha quedat aturat i quan ha arribat el vehicle faltaven pocs minuts perquè sortís un tren en direcció Puigcerdà.La circulació de trens de la línia 3 de Rodalies està interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser i s'està gestionant un servei alternatiu per carretera.

