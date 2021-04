Jaume Graells critica la «passivitat total» de Núria Marín davant les irregularitats al Consell Esportiu

El regidor del PSC de l'Hospitalet de Llobregat Jaume Graells ha explicat aquest dimecres a la jutgessa que investiga les irregularitats al Consell Esportiu local que, quan ell va denunciar el cas a l'alcaldessa, Núria Marín, es va sentir "traït" en la seva confiança i "molt marginat", ja que va veure que no li donava suport i que emparava presumptament els responsables de les irregularitats. A preguntes de la instructora, Graells ha criticat la "passivitat total" de Marín, que està investigada en la causa i està previst que declari divendres al jutjat.Aquest dimecres estaven citats una desena de testimonis, tot i que dues vocals del Consell han passat a ser investigades i ho faran més endavant. Segons han explicat fonts jurídiques, la jutgessa i la fiscal, així com l'acusació popular, s'han centrat en intentar aclarir el paper i la postura de Marín a partir del 3 de febrer del 2020, quan Graells li va denunciar el cas i li va aportar documentació que evidenciaria les irregularitats.També ha declarat com a testimoni l'auditor, que ha explicat que només va poder fer una tercera part de la seva feina, ja que la Policia Nacional va intervenir tota la documentació comptable. No va poder analitzar ni la contractació de personal ni les diferències en les actes de les assemblees on es van aprovar els comptes, que eren d'uns 400.000 euros en el cas de l'acta presentada a l'Ajuntament de l’Hospitalet i de més del doble la que es va presentar al Consell Català de l'Esport. En canvi, sobre els pagaments, sí que va poder trobar indicis de pagaments no prou justificats.De fet, Graells, segons fonts jurídiques, ha explicat que va trobar "centenars" de pagaments en efectiu i no declarats a Hisenda. Eren petits pagaments a àrbitres o a col·laboradors que ajudaven a organitzar esdeveniments esportius escolars i populars. Alguns d'aquests col·laboradors ho feien desinteressadament, però altres cobraven petites quantitats, com 30 o 40 euros, per ajudar a tallar carrers, moure tanques o estar present en una competició.També hi hauria pagaments per dietes poc raonables, com bars de copes o esmorzars, multes, la grua municipal, llibres d'autoajuda suposadament per fer regals o col·laboracions per fer un llibre. Aquestes despeses es pagaven en efectiu, amb simples rebuts sovint només amb la data i el nom del cobrador però sense el motiu especificat. Formaven part d'una comptabilitat interna, i els diners sortien o de les quotes que pagaven les famílies per activitats extraescolars i casals, o de retirades en efectiu dels comptes de l'entitat, que rebia importants subvencions municipals i de la Generalitat, i també de la Diputació, de la qual Marín és presidenta des del juliol del 2019.Altres despeses investigades són, per exemple, la indemnització de 42.000 euros a Cristobal Plaza, que va decidir deixar de ser col·laborador del Consell, però poc després d'acabar l'atur va ser contractat com a assessor del consistori, i després va ser regidor d'Esports i president del mateix Consell.Graells va explicar el cas a Marín el 3 de febrer, però fins l'11 de febrer l'alcaldessa no hauria fet res, segons aquest regidor, ara sense funcions de govern. El 16 de febrer Marín hauria parlat amb Cristobal Plaza, aleshores regidor d’Esports i expresident del Consell, per encarregar una auditoria. El 25 de febrer es va decidir l'empresa que faria l’auditoria i el 10 de març es va portar la documentació a l'auditor. Segons Graells, aquest temps va ser excessiu i, mentrestant, Marín, Plaza i el tinent d’alcaldia Cristian Alcázar haurien maquinat per apartar-lo i intentar tapar aquestes presumptes irregularitats. En aquest intent, també hi hauria participat el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, també investigat.Tot això s’hauria intentat ocultar a les assemblees generals del Consell, on es van presentar uns comptes d’uns 400.000 euros anuals, mentre que a la Generalitat se li presentaven els comptes, més reals, segons algunes fonts, de més de 900.000 euros. Els altres testimonis d'aquest dimecres han estat col·laboradors del Consell, una administrativa, àrbitres i directius de clubs esportius, alguns vinculats al PSC.Graells ha explicat a la premsa, abans d'entrar al jutjat, que vol col·laborar al màxim i de forma honesta amb la justícia per "aclarir els fets". També ha dit que està decebut amb el seu partit perquè en comptes de donar-li suport davant la seva denúncia i sospites, l'ha apartat i "perseguit", i la formació ha donat suport als denunciats. "Què ha de fer un partit quan esclata un tema de corrupció? Callar i esperar que el salvi la justícia amb els seus advocats brillants i ben pagats, o posar-se a primera fila, al costat del company que va denunciar-ho, per depurar les responsabilitats polítiques?", s'ha preguntat.Segons ell, no vol un judici paral·lel, però creu que encara que no hi hagi responsabilitats penals, sí que n’hi ha de polítiques, perquè alguns dels càrrecs denunciats podrien haver defraudat a Hisenda i haver fet pagaments fraudulents. Per això, creu que alguns dels càrrecs polítics haurien d'haver dimitit. "L'alcaldessa no està realitzant la seva funció com a líder de la ciutat per depurar responsabilitats polítiques", ha concretat.El jutge investiga Marín i 14 persones més, entre les quals alts càrrecs municipals i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, per malversació de fons públics, omissió del deure de perseguir delictes, prevaricació, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental. També ha autoritzat la policia a examinar el contingut del mòbil de l'alcaldessa.La també presidenta de la Diputació de Barcelona va demanar a mitjans de desembre poder declarar al jutjat després que la setmana anterior la Policia Nacional la detingués per una suposada desviació de subvencions públiques. Marín va declarar durant tres hores davant la Unitat de Delinqüència Econòmica (UDEF) com a investigada policialment per prevaricació, malversació de diner públic i omissió del deure de perseguir un delicte.Segons el jutge, hi ha indicis que almenys els últims quatre anys membres de la directiva del Consell Esportiu i alhora membres de l'Ajuntament, "en connivència amb el director, anomenat secretari anteriorment, haurien disposat, amb afany de lucre i de forma indeguda i fraudulenta, dels fons d'aquest organisme, falsejant o alterant documentació de l'entitat per ocultar els fets i donar-li l'aparença de legalitat".Així, es considera que hi estarien implicats l’expresident de l'entitat i també exregidor d'Esports, Cristobal Plaza, Cristian Alcázar, també tinent d'alcalde i anterior president del Consell, i Eduard Galí, actual director del Consell. Segons la interlocutòria del 22 de desembre, tots tres haurien utilitzat diners de l'entitat pel seu propi profit o el de tercers i amb finalitats aparentment alienes a l'organisme, "actuant amb total impunitat en aprofitar-se de les facultats de direcció inherents al càrrec que tenien en l'organisme i de la seva condició de membres de la corporació local". Així, haurien "ideat un sistema de comptabilitat ocult, exclòs de qualsevol tipus de control aliè als presumptes responsables, i falsificant diversos tipus de documents de l'entitat per evitar el seu descobriment per part de l'òrgan intern encarregat del control i la fiscalització econòmica".El jutge creu que els tres principals investigats haurien actuat amb la "connivència" d'altres persones, com Marín, que hauria "afavorit o facilitat de forma indiciàriament injusta la concessió de subvencions amb fons públics de l'Ajuntament a l'entitat dirigida i gestionada pels investigats". Aquests fons haurien servit a Alcázar, Plaza i Galí per seguir amb el seu entramat i Marín els hauria ajudat a evitar que fossin descoberts, i va mantenir una "conducta omissiva i passiva" quan l'ara extinent d'alcalde Jaume Graells va explicar-li les seves sospites.Els implicats també haurien falsificat documents interns del Consell Esportiu sobre la seva situació econòmica i financera per no només desviar fons de l'entitat sinó per aconseguir-ne més procedents del consistori, del qual formaven part. També hi ha converses entre els principals investigats on s'evidenciarien els intents per ocultar els fetsAquestes acusacions del jutge es basen principalment en la declaració judicial inicial de Graells i d'una administrativa del consell encarregada de la tresoreria i la facturació, una auditoria encarregada per buscar irregularitats i la documentació decomissada en els escorcolls policials. A més, el jutge diu que després que Graells denunciés els fets, els tres principals investigats haurien maquinat per intentar ocultar els fets, cosa que s'ha descobert a través dels seus missatges, trucades i documents informàtics. De fet, el jutge creu que tots tres van "orquestrar una maniobra per aparentar una correcta actuació i excloure el denunciant de l'entitat esportiva", operació que haurien fet juntament amb Marín i Figueras.Per tot això, aquest dijous han estat citats a declarar, a més de Graells, set testimonis més. Per aquest dijous estan citats a declarar vuit investigats. Finalment, divendres a les 10 del matí i en torns de tres quarts d'hora han de declarar Montserrat Pérez, Marín i Figueras. L'últim en declarar aquell dia serà Cristian Alcázar, expresident de l'entitat i un dels principals sospitosos, que ja va declarar anteriorment al jutjat, però a qui el jutge considera que es poden atribuir nous fets delictius, arran de la documentació recopilada per la policia.El jutge també va demanar a la Udef que li aporti l'acta de la reunió de la comissió directiva del 16 de setembre del 2016, si l'han trobat en els escorcolls. Al Consell Esportiu li va demanar que identifiqui tots els treballadors de l'entitat en aquells moments. A més, en una interlocutòria del mateix 22 de desembre, el jutge autoritzava a la policia a accedir i examinar el contingut del telèfon mòbil de Marín, diligència prevista pel 29 de desembre passat. La policia sospitava que al mòbil de Marín hi podia haver proves de les seves converses amb altres investigats com Alcázar o Figueras.

