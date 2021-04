El govern espanyol preveu que el pla de Rodalies generi més de 100.000 llocs de treball a Catalunya en 10 anys

El govern espanyol defensa el nou pla de Rodalies 2020-2030 i assegura que serà d'un gran benefici per a Catalunya. El secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, ha presentat aquest dimecres el full de ruta de la pròxima dècada en un acte al Col·legi d'Economistes de Catalunya, davant representants de l'òrgan col·legial i Pimec. Saura defensa que el pla generarà 105.000 llocs de treball i aportarà 7.500 milions d'euros a l'Estat, la majoria diu, a l'economia catalana.El secretari d'Estat assegura que les inversions previstes pels pròxims deu anys -fins a 6.345 milions d'euros- tindran un "important efecte multiplicador en el PIB i l'ocupació", i ho ha volgut exemplificar amb el cas de l'empresa Alstom, ubicada a Santa Perpètua de Mogoda, que duplicarà la seva plantilla per fabricar 152 trens.En l'acte també ha participat el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, qui defensa les actuacions "ambicioses" i els objectius "realitzables" per Renfe, que fixa per a l'any 2030 incrementar un 58% l'oferta de trens per atendre un increment del 46% de la demanda d'usuaris. Entre les actuacions més destacades hi ha l'adquisició i renovació d'un centenar de trens, la realització de millores a la xarxa, la construcció de deu noves estacions i la instal·lació de 120 nous quilòmetres de via.Durant la presentació, el Col·legi d'Economistes i Pimec han defensat la inversió en la xarxa d'infraestructures per "millorar la competitivitat i crear més benestar per a les persones". Des del Col·legi d'Economistes denuncien que la xarxa actual de Rodalies acumula "un important dèficit d'inversió" i que és "la principal causa dels problemes que ha presentat Rodalies en els darrers anys".Per altra banda, des de l'òrgan col·legial qüestionen les previsions de Renfe, creuen que són "massa optimistes" i que "s'han fet a l'alça, com en el cas de les autopistes de peatge". Àlvar Garola, membre de la comissió, ha apuntat que el salt de les inversios és "enorme" i ha qüestionat si Renfe "serà capaç de canalitzat tota la inversió" tenint en compte que fins ara "a Catalunya s'executaven 200 milions d'euros anuals i amb el nou pla passarem a 700 milions d'euros per any".

