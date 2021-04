Canvis a la cúpula dels Mossos després del fitxatge de Ferran López com a cap de seguretat del Barça

Moviments als Mossos després de la sortida del comissari Ferran López, que s'incorporarà en els propers dies a l'organigrama del F.C. Barcelona com a responsable de seguretat. El fitxatge del número 2 de Josep Lluís Trapero per part de Joan Laporta ha obligat a canvis en la cúpula dels Mossos. El comissari David Boneta passarà a formar part de la direcció operativa del cos, juntament amb els comissaris Miquel Esquius i Joan Carles Molinero.El comissari Carles Anfruns liderarà la Comissaria Superior de Coordinació Territorial i la comissària Marta Fernàndez assumirà les funcions de màxima responsable de la regió policial del Barcelona. Fernàndez serà la primera dona en ocupar aquest càrrec i serà substituïda per l'independent Antoni Rodríguez, que ja ocupava el lloc de subcap a la mateixa comissaria.Els Mossos, ha través d'un comunicat, han agraït la feia a Ferran López, després de 31 anys al cos. López, mà dreta de Trapero, va ser l'encarregat dels Mossos durant l'aplicació de l'article 155 i un testimoni clau en el judici contra el major que es va celebrar a l'Audiència Nacional i que va acabar amb l'absolució de la cúpula del cos. Quan el Departament d'Interior va restituir Trapero al capdavant dels Mossos, López va tornar a la direcció operativa de la policia catalana.

