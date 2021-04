Preguntes amb resposta sobre la campanya de la declaració de la renda

Aquest dimecres ha començat la campanya de la renda del 2020, que està afectada per la pandèmia, ja que alguns contribuents hauran de parar-hi especial atenció, com ara els que s'han vist afectats per un ERTO o els perceptors de l'ingrés mínim vital. Aquestes són les respostes a alguns dels dubtes més freqüents.És obligatòria per als que van cobrar més de 22.000 euros a la feina el 2020. També els que en van cobrar més de 14.000 i van tenir almenys dos pagadors de més de 1.500 euros.El termini acaba el 30 de juny, si bé si la declaració surt a pagar i es tria la domiciliació bancària, l'últim dia és el 25 de juny.Sí, a través de la web de l' Agència Tributària , que ha informat que si la declaració surt a retornar, començaran a abonar-se les devolucions en 48 hores, a partir de divendres.Per als contribuents que necessitin ajuda per confeccionar la seva declaració, des del 4 de maig es podrà demanar cita -per internet o en el número 901121224 per rebre una trucada d'un funcionari el dia i l'hora que es programi.Sí, des del 2 de juny, amb sol·licitud de cita des del 27 de maig.Els treballadors que van entrar en un ERTO el 2020 hauran de fer la declaració, en haver tingut dos pagadors, la seva empresa i la Seguretat Social.S'han de declarar els diners que es van percebre, però cal restar-hi els que s'han retornat. L'Agència Tributària recomana ajornar la presentació de la declaració si encara no s'ha rebut la confirmació del SEPE dels diners que s'han de reintegrar.Els perceptors d'aquesta ajuda estan obligats a fer la declaració.En cas de les ajudes per cessament d'activitat, cal declarar-les com a ingressos.Els autònoms que declaren ingressos pel sistema d'estimació objectiva (per mòduls) podran eliminar els dies d'activitat afectats per l'estat d'alarma i també els dies que les comunitats van suspendre l'activitat del seu sector professional.Sí. Es pot triar fraccionar el pagament en dos terminis: el primer, a finals de juny i el segon, a principis del novembre. Els contribuents en ERTO poden fraccionar el pagament en sis terminis.Sí, si és de l'habitatge habitual. Els pagaments desgraven al 15%, amb un límit de 9.040 euros per declaració.A Catalunya sí, però cal ser menor de 32 anys, haver estat 183 dies o més a l'atur, ser vidu de 65 anys o més o tenir una discapacitat igual o superior al 65%, a més de complir altres requisits . Es desgrava el 10% fins a un màxim de 300 euros.

