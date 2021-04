La CUP facilitarà l'entrada de Madaula a la mesa i demana desvincular-ho de la investidura

La CUP ha assegurat que facilitarà l'entrada d'Aurora Madaula a la mesa del Parlament en substitució de Jaume Alonso Cuevillas, que en va ser apartat després de qüestionar la desobediència "simbòlica". El diputat de la CUP i secretari de la mesa, Pau Juvillà, ha dit que és "preocupant" que Cuevillas deixi el càrrec, perquè "evidencia una falta de consens" dins de Junts sobre el paper que ha de tenir el Parlament aquesta legislatura. El dirigent cupaire ha remarcat que la mesa ha de tenir un paper de "confrontació", garantir els drets dels diputats i frenar les ingerències del Tribunal Constitucional (TC).Juvillà ha volgut desvincular els pactes a la mesa del Parlament de l'acord d'investidura, a diferència del que ha dit aquest matí Roger Torrent, que ha demanat un "acord global" per substituir Cuevillas i investir Pere Aragonès. "No participarem de l'intercanvi de cadires per a les negociacions de la investidura", ha dit el diputat cupaire. Davant la sortida de Cuevillas, els anticapitalistes demanaran una reunió amb Junts per demanar explicacions sobre aquest fet. "Hem demanat una reunió amb Junts per parlar d'aquest tema. La majoria independentista no pot ser simbòlica", ha dit. En tot cas, Juvillà ha assegurat que la CUP garantirà la majoria independentista.Junts va apartar Cuevillas dilluns després el diputat assegurés que no tenia sentit fer desobediències "simbòliques" que comportessin inhabilitacions que després s'acatarien. Després de demanar disculpes pel to, però ratificant-se en la seva opinió, la formació va decidir apartar-lo de la mesa i proposar el nom d'Aurora Madaula com a substituta. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va dir ahir que la sortida de Cuevillas estava pactada des de l'abstenció de Cuevillas en la decisió sobre el vot delegat de Lluís Puig. Aleshores, però, Junts va tancar files amb el diputat.ERC encara no ha concretat què votarà i els comuns han proposta el seu candidat, Lucas Ferro, que difícilment tindrà els suports necessaris. En Comú Podem ha demanat a ERC que canviï de socis i faciliti l'entrada a la mesa de Ferro. Els republicans no s'han pronunciat. Paral·lelament, el bloqueig a la investidura d'Aragonès continua i Junts flirteja amb quedar-se a l'oposició. La negociació anirà per llarg.

