L'EMA confirma un vincle remot entre AstraZeneca i la trombosi però considera segura la vacuna

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha conclòs que les trombosis estranyes poden ser "un efecte secundari infreqüent" de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca i les catalogarà com a tal a partir d'ara. L'EMA ha trobat un "possible vincle" entre una seixantena de trombosis amb nivells baixos de plaquetes i el vaccí britànic.Tanmateix, el regulador de la Unió Europea continua aconsellant el seu ús perquè els "beneficis superen els riscos". Això sí, l'EMA demana a metges i vacunats que siguin "conscients de la possibilitat que es produeixin" aquests casos molt rars durant les dues setmanes posteriors a la vacunació.La cap del Comitè d'Avaluació de Riscos de l'EMA, Sabine Straus, ha assenyalat que s'han registrat 18 morts entre els "milions de vacunats", però no pot determinar encara l'origen de l'efecte secundari.Els casos remots de què parla el regulador es produeixen, principalment, entre dones menors de 60 anys, però no es pot concloure que "l'edat i el gènere siguin determinants", segons l'EMA, que assegura que "no hi ha mesures per reduir els riscos"En qualsevol cas, remarca l'organisme: "les vacunes ens ajuden a lluita contra la Covid i seguirem utilitzant-les". El risc és d'1 sobre 100.000 persones, apunta l'organisme, que veu la vacuna "altament efectiva" i la immunització de la població "extremadament important".Els ministres de Sanitat de la Unió Europea es reuniran de forma urgent aquest dimecres per analitzar el veredicte de l'EMA sobre AstraZeneca. Quan acabi aquesta trobada, es reuniran la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i els consellers de les autonomies en un consell interterritorial de Salut per debatre si s'aplica algun canvi a la vacunació. Castella i Lleó ha aturat aquest dimecres l'administració del fàrmac.

