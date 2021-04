Faran pagar per accedir a la barra del Trabucador per frenar la massificació

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (el Montsià) regularà l'accés a la barra del Trabucador aquest estiu davant la gran afluència de vehicles que rep. L'anunci l'ha fet després que aquest espai del Delta de l'Ebre es convertís en la imatge més icònica de la massificació turística d'aquesta Setmana Santa El consistori implementarà una prova pilot al juliol i a l'agost per controlar l'allau de visitants, analitzar les necessitats i les demandes del Trabucador i dotar-lo de serveis. En concret, s'instal·larà un control d'accés, un punt d'informació i gestió turística, serveis sanitaris i tres zones d'estacionament.Els vehicles que vulguin accedir-hi hauran de pagar una taxa: 3 euros les motos, 5 euros els cotxes i 8 euros les caravanes o autocaravanes. Els veïns del municipi, però, n'estaran exempts. Els ingressos es destinaran a fer front a les despeses que suposa regular i conservar l'espai natural.L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, ha explicat que des del 2016 demanen al servei de Costes de l'Estat una concessió per regular el Trabucador, però que aquesta operació "no ha estat possible". Per això, apunta l'alcalde, en coordinació amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre el gener de l'any passat van optar per demanar una autorització temporal davant la "urgència" d'ordenar l'espai.La punta del Trabucador no va ser l'únic punt de Catalunya que va rebre una allau de visitants durant la Setmana Santa. Al Collsacabra, per exemple, es va iniciar una prova pilot per regular els fluxos visitants mentre que Alcover, per la seva banda, va tancar l'accés amb vehicle a la vall de la Glorieta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor