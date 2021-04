Els participants al Mobile podran viatjar a Barcelona sense restriccions

Altres notícies que et poden interessar

La GSMA i el Ministeri de l'Interior espanyol han acordat que tots els participants al Mobile World Congress de Barcelona , inclosos expositors, assistents o patrocinadors, puguin viatjar fins a Barcelona i assistir presencialment al congrés malgrat les restriccions sanitàries. La mesura permetrà que ciutadans de fora de la Unió Europea, que ara no tenen permesa l'entrada, puguin volar fins a la capital catalana des de la Xina o els Estats Units, per exemple.Així, els participants al Mobile; previst del 28 de juny a l'1 de juliol i del qual s'han despenjat en aquesta edició empreses com ara Google , Facebook, Nokia, Oracle o Cisco; seran inclosos en la categoria de "treballadors altament qualificats" que actualment permet a un grup reduït de persones de fora de la UE viatjar a Espanya.En un comunicat, el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha assegurat que la seguretat i la salut de tots els participants al Mobile segueix sent una "prioritat màxima" dels organitzadors i que l'acord amb el govern espanyol "és un rotund vot de confiança a la cautelosa planificació feta fins ara".La GSMA compartirà amb les autoritats espanyoles les dades de les persones inscrites al Mobile World Congress per facilitar la seva entrada al país, especialment pel que fa a visats i controls fronterers. Un cop fet el registre al congrés, els participants hauran de tenir la confirmació d'assistència i donar-la quan tramitin el visat, i també quan arribin al país.L'acord estipula que no podran fer ús d'aquesta excepció les persones que vulguin entrar a Barcelona com a turistes o per qualsevol altre motiu que no sigui la participació al Mobile, les que resideixin en països d'alt risc per la Covid-19 segons determini el govern espanyol, i les que tinguin prohibida l'entrada a l'Estat per altres motius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor