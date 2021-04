El govern espanyol exigeix a la Lliga actuar pels insults racistes a Diakhaby

El Ministeri d'Igualtat i el de Drets Socials i Agenda 2030 han remès una carta a la Lliga de Futbol i a la Reial Federació Espanyola de Futbol per denunciar l'incident racista patit pel jugador del València CF, Mouctar Diakhaby , per part de l'esportista del Cadis, Juan Cala, que va dur l'equip valencià a abandonar el terreny de joc durant uns minuts Els departaments que dirigeixen Irene Montero i Ione Belarra escriuen a la missiva que es va produir una "situació alarmant", per la qual cosa volen "evidenciar" la seva "preocupació davant situacions com aquesta, que es repeteixen de forma puntual però constant" a les competicions de futbol a l'Estat."Aquesta preocupació ens porta a adreçar-nos a vostès per conèixer de primera mà, ja que no han transcendit als mitjans de comunicació, les mesures concretes que han estat efectivament adoptades respecte a aquest cas particular, a més de les mesures de prevenció de cara al futur per evitar que es repeteixin situacions similars als camps de futbol del nostre país", afegeix la carta.Per últim, els dos ministeris mostren la "plena disposició a la col·laboració interinstitucional" i el "compromís ferm i permanent amb la lluita contra el racisme i qualsevol forma de discriminació".

