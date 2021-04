Un altre magistrat del TC, obligat a apartar-se de les decisions sobre l'1-O

El magistrat del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido ha presentat aquest mati un escrit al president de l'alt tribunal comunicant que s'apartarà dels recursos derivats de la causa del procés. L'expresident Carles Puigdemont i diversos dels presos polítics van presentar escrits de recusació contra el magistrat qüestionant la seva imparcialitat per analitzar els casos relacionats amb l'1-O. Conde-Pumpido va parlar sobre el procés en una conferència al Congrés el 2017, i s'hi va posicionar en contra cosa que, a criteri de les defenses, l'inhabilita per veure els recursos sobre la sentència del procés. És el segon magistrat del TC que s'aparta dels debats i decisions sobre aquesta causa. El primer va ser Antonio Narváez.El moviment de Conde-Pumpido era previsible, tenint en compte el precedent de Narváez. La defensa de Puigdemont va aportar diversos arguments per justificar la manca d'imparcialitat del magistrat. Conde-Pumpido va pronunciar la conferència el novembre de 2017, un mes després dels moments més àlgids del procés. Va titllar el procés de voler "subvertir l'estat social i democràtic de dret utilitzant fraudulentament la pròpia bandera de la democràcia". Aquesta és una tesi molt similar a la de la Fiscalia contra la qüestió catalana, primer de la mà del fiscal general José Manuel Maza, bon amic de Conde-Pumpido, que va ser Fiscal General de l'Estat durant els governs de José Luis Rodríguez Zapatero.La sortida del magistrat allargarà encara més la resolució del recursos dels presos polítics contra la sentència de l'1-O. En una entrevista a NacióDigital, l'advocat Jordi Pina ja anticipava aquesta situació i criticava que tant Conde-Pumpido com Narváez no haguessin fet aquest moviment fa uns mesos, abans de resoldre altres recursos relacionats amb el procés. "Si haguessin tingut un mínim de decència, s'haurien abstingut de resoldre tots els recursos que han resolt des de 2017", ha dit. Un cop el TC es pronunciï -hauria de ser en les properes setmanes-, les defenses ja podran portar el cas al Tribunal Europeu de Dret Humans (TEDH).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor