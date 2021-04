Llum verda al nou pla de protecció del Parc Natural de Collserola

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts el pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) que s'estava treballant des del desembre del 2012. El nou document ordena i regula els usos i les activitats d'un espai natural (3.676 hectàrees) de "gran rellevància" vetllant per la seva màxima "protecció i conservació".El pla presenta una naturalesa mixta -ambiental i urbanística- i un model per al "gran pulmó verd" basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d'una gestió dinàmica i adaptativa per garantir el compliment dels objectius bàsics de la declaració del Parc Natural.La recentment aprovada planificació proposa un augment dels espais lliures i projecte una nova estratègia per a l'ús públic de l'indret ubicat a l'àmbit metropolità de Barcelona i que aplega a una desena de municipis de l'AMB.En aquest sentit, el pla ha estat redactat i tramitat sota un ampli consens entre les diferents formacions polítiques de la mà de comissions tècniques i institucionals amb la tutela de la Generalitat, AMB, Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de Collserola i els nou ajuntaments inclosos al Parc. Així doncs, el document aprovat deroga l'anterior Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) que data de l'any 1987.El PEPNat té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica estructurada en: la preservació i promoció dels valors ambientals -millora de la connectivitat, conservació dels elements de valor ecològic, control de pertorbacions i foment de l'economia verda-; minimitzar l'ocupació i fragmentació dels espais lliures d'efecte barrera provocat per infraestructures; la creació d'un espai funcional de transició de zones naturals i urbanes per fer compatible els usos lúdics amb la preservació de l'espai traslladant-los a la part exterior del Parc; la concentració d'activitats en determinats espais i camins per evitar la dispersió dels usuaris; i la prohibició de construir noves edificacions i apostar pel manteniment del patrimoni arquitectònic, històric i cultural ja existent alhora que es preveu l'eliminació de les construccions il·legalment implantades.Per altra banda, algunes de les principals novetats i diferències del pla actual respecte a l'anterior són l'increment de la superfície dels espais lliures en més de 700 hectàrees i la reducció del sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en més de 400 hectàrees. A més, també s'aborda la visibilització i rellevància de determinats espais que, des del punt de vista ambiental, requereixen d'un tractament diferenciat com ara espais d'interès connector, illes de tranquil·litat o àrees d'especial significació.Tanmateix s'aposta per potenciar les activitats agropecuàries que afegeixen valor al Parc basades en el desenvolupament d'una economia verda i es defineix un nou model d'ús públic i social de l'entorn per potenciar un lleure responsable que no malmeti els valors naturals.

