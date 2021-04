Barcelona defineix els 200 projectes que optaran als 30 milions d'euros del pressupost participatiu

Els veïns de Barcelona ja saben quins són els 204 projectes que podran votar en la fase final dels pressupostos participatius. La iniciativa reserva una partida de 30 milions d'euros per a propostes fetes per la ciutadania, entitats i representants del teixit associatiu.El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa la finalització de la primera fase, en què 822 projectes han recollit suports a través de la pàgina web Decidim Barcelona. Els 20 que n'han obtingut més a cada districte passen ara a la fase final i se sotmetran a votació entre el 10 i el 20 de juny.Entre el 22 de març i el 5 d’abril, s’han emès 47.833 suports, i el nombre de persones inscrites a la plataforma municipal de participació Decidim.Barcelona, on té lloc el procés, s’ha incrementat en unes 44.000 persones des que es va iniciar el procés de pressupostos participatius ara fa un any, arribant a la xifra de 80.500 inscripcions.Entre el 10 i el 20 de juny cada districte comptarà amb dos punts de votació presencials a cadascun dels districtes, amb l’excepció de les Corts, que en tindrà només un. En aquests mateixos punts s’hi instal·laran petites exposicions físiques que recullin els 20 projectes finalistes de cada districte. Cada persona podrà votar projectes del districte on està empadronat i d'un altre de manera addicional.Els projectes que han passat el tall es poden consultar aquí i les que han obtingut més suports són aquelles relacionades amb equipaments educatius i entorns escolars, amb un total de 50 projectes. N'hi ha 30 relacionats amb la pacificació o remodelació de carrers, 24 amb els espais verds, 21 referents a la mobilitat i la xarxa ciclista i 14 relacionats amb els espais de joc infantils.Sants Montjuïc, amb 10.004 suports, l'Eixample (8.299) i Sant Martí (7.872) són els districtes on s'han registrat més suports. Nou Barris (1.728) i Les Corts (1.689) són l'altra cara de la moneda.Entre tots els projectes que han passat el tall, la remodelació del camp esportiu de Julià de Capmany a Sants Montjuïc és el que ha aconseguit més suports, amb 2.441 adhesions. La iniciativa està impulsada des de Criquet Jove a Bcn i Convivim Esportivament i l'objectiu és millorar l'estat de les instal·lacions per facilitar-li la pràctica del criquet. El projecte, segons l'Ajuntament de Barcelona, ha tingut molt suport per part de la comunitat pakistanesa.

