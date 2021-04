El confinament comarcal es mantindrà fins al 19 d'abril

Altres notícies que et poden interessar

El confinament comarcal anunciat pel Govern, i que entrarà en vigor la matinada de dijous a divendres, es mantindrà per ara fins al 19 d'abril, a les portes de Sant Jordi. Així ho han detallat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en roda de premsa aquest dimecres a la tarda.La resolució actual, que permet sortir de la comarca amb el grup de convivència, havia d'estar vigent fins divendres a la ni però l'amenaça d'una quarta onada ha provocat que el Procicat s'hagi reunit d'urgència per endurir les restriccions.El Departament de Salut ha tornat a posar el focus en la pressió assistencial per justificar la mesura. "El sistema no pot aguantar aquesta tendència de casos greus", ha defensat Vergés. Aquest dimarts, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va avisar que el ritme d'ingressos a les UCI era "insostenible" La limitació de la mobilitat és l'únic canvi en les mesures actuals. A la reunió hi ha hagut consens entre les parts per recuperar la restricció de mobilitat per frenar l'augment de contagis dels últims dies.El confinament comarcal es podrà esquivar en el cas de participar en competicions esportives autoritzades o en activitats escolars amb pernoctació. L'assistència a esdeveniments culturals no serà una excepció.Sobre la petició de l'Ajuntament de Barcelona d'aplicar un confinament metropolità a la capital i als municipis de l'entorn, Vergés no hi ha tancat la porta però ha supeditat la mesura a les demandes de la resta de poblacions metropolitanes. Per ara, a Barcelona s'aplicarà un confinament comarcal com a la resta del país.El tancament per comarques va aixecar-se fa menys d'un mes, el 15 de març, i ara tornarà coincidint amb la caducitat de les restriccions vigents aquest cap de setmana. D'aquesta manera, la població no podrà moure's entre comarques a no ser que hi hagi un motiu excepcional que caldrà justificar amb un certificat als Mossos d'Esquadra.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, apuntava aquest dimarts que s'estaven observant les dades i demanava uns dies per decidir les mesures a aplicar. Aquest dimecres, les xifres han confirmat l'increment de la pressió hospitalària que ja s'anava veient durant els dies de Setmana Santa.El secretari general de Salut, Marc Ramentol, també va advertir del possible enduriment de les restriccions aquest dilluns. "Ens venen dies assistencialment complicats", va avisar Ramentol, que va posar el focus en el degoteig a l'alça d'ingressos a l'UCI (458 pacients).Avui, Sàmper ha estimat que Catalunya podria tenir "controlada" la pandèmia en un període de dos mesos. El titular d'Interior ha basat la seva predicció en l'avenç del pla de vacunació i en la proximitat amb l'estiu. "Això farà que l'activitat social es faci fonamentalment a l'exterior", ha dit.

